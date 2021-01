मारुति की कारों के लिए घर बैठे मिलेगा लोन, इस तरह करें आवेदन; इन शहरों में मिलेगी सुविधा

Maruti Suzuki Smart Finance: अगर आप अपने लिए मारुति कार खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन फाइनेंस को लेकर दिक्कत आ रही है तो कंपनी का यह ऑफर आपके लिए है. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki India ने देश भर के 30 शहरों में एरेना कस्टमर्स के लिए स्मार्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म लांच किया है. कंपनी का दावा है कि इसके जरिए कार खरीद में 26 स्टेप्स में 24 को डिजिटाइज किया जा चुका है. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि पहली बार किसी कार कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए इस तरह का कंप्लीट सॉल्यूशन पेश किया है.

मारुति सुजुकी द्वारा पेश किए इस ऑफर के बाद अब ग्राहकों को कार लोन के लिए अलग-अलग वेबसाइट्स और लेंडर्स पर ऑफर्स की जानकारी नहीं खोजनी होगी. कंपनी अपनी साइट पर ग्राहकों की प्रोफाइल, जरूरतों और स्थान के मुताबिक कई पार्टनर्स और लेंडर्स द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले लोन का विवरण देगी.

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक लोन प्रॉडक्ट चुन सकेंगे. इसके लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी और घर बैठे ही महज कुछ क्लिक्स के जरिए लोन से जुड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा सकती है. ईएमआई कैलकुलेशंस भी कर सकेंगे. मारुति सुजुकी की ऑफिसियल वेबसाइट ग्राहक और फाइनेंसर के बीच माध्यम का काम करेगी और इस वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को रीयल टाइम अपडेट मिलेगा. मारुति सुजुकी की स्मार्ट फाइनेंस पूरी तरह से ट्रांसपैरेंट है क्योंकि इसके जरिए ग्राहक रीयल टाइम में अपने लोन स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे.

स्मार्ट फाइनेंस के लिए मारुति सुजुकी ने बारह फाइनेंसर्स के साथ हाथ मिलाया है. इसमें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलमंडलम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा प्राइम, एक्सिस बैंक, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, येस बैंक और एचडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज हैं. यह सुविधा 30 शहरों के एरेना ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

यह सुविधा दिल्ली एनसीआर, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बंगलूरु, हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, चंडीगढ़, गुवाहाटी, गोवा, भोपाल, कोयंबटूर, सूरत, वडोदरा, रांची, भुबनेश्वर, रायपुर, नागपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, उदयपुर, विजयवाड़ा, कानपुर और देहरादून के एरेना ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

