Maruti Suzuki: कॉम्पैक्ट और SUV सेगमेंट की सेल्स में डबल डिजिट ग्रोथ, फरवरी में 11.8% बढ़ी कुल बिक्री

कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) की कुल बिक्री इस साल फरवरी महीने में 11.8 फीसदी बढ़कर 1,64,469 पहुंच गई. फरवरी 2020 में कंपनी ने 1,47,110 गाड़ियां बेची थीं. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी के फरवरी माह के सेल्स आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक ग्रोथ कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी व्हीकल्स सेगमेंट में आ रही है. वहीं, मिड-साइज सेडान और मिनी सेगमेंट में गिरावट देखी गई. इससे एक आकलन लगाया जा सकता है कि नए कार खरीदार कॉम्पैक्ट और एसयूवी सेगमेंट अधिक विकल्प तलाश रहे हैं.

मारुति सुजुकी की ओर से जारी सेल्स आंकड़ों के अनुसार, जिस कैटेगरी में सबसे अधिक डिमांड आ रही है, उनमें कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी व्हीकल्स है. फरवरी 2021 में कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक्री 15.3 फीसदी बढ़कर 80,517 यूनिट हो गई. फरवरी 2020 में इस सेगमेंट में कुल 69,828 कारें कंपनी ने बेची थी. मारुति इस सेगमेंट में वैगनआर, स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर मॉडल की बिक्री करती है.

इसी तरह, मारुति के यूटिलिटी व्हीकल्स की सेल्स पिछले महीने 18.9 फीसदी बढ़कर 26,884 यूनिट हो गई, जबकि फरवरी 2020 में इस कैटेगरी में कंपनी ने 22,604 कारें बेची थी. मारुति इस कैटेगरी में विटारा ब्रेजा, एस-क्रास, अर्टिगा, एक्सएल6 और जिप्सी की बिक्री करती है.

मारुति सुजुकी की मिनी और मिड-साइज सेगमेंट में कारों की डिमांड घट रही है. फरवरी 2021 के बिक्री के आंकड़े यही तस्वीर दिखा रहे हैं. इन दोनों ही सेगमेंट में डबल डिजिट की गिरावट रही. मारुति अपने मिनी सेगमेंट यानी एंट्री लेवल कैटेगरी में अल्टो और एसप्रेसो मॉडल की बिक्री करती है. इनकी सेल्स पिछले महीने 12.9 फीसदी गिरकर 23,959 यूनिट रह गई, जबकि फरवरी 2020 में कंपनी ने अल्टो और एसप्रेसो मॉडल में कुल 27,499 कारें बेची थीं.

इसी तरह, मिड साइज सेगमेंट में कंपनी की इकलौती कार सियाज की बिक्री भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. फरवरी 2021 में सियाज की 40.6 फीसदी गिरकर 1,510 यूनिट रह गई, जबकि ​पिछले साल फरवरी में 2,544 कारें बिकी थीं.

ये भी पढ़ें… Maruti Suzuki ने छुआ 20 लाख से कारों के निर्यात का माइलस्टोन

फरवरी 2021 के दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री 11.8 फीसदी बढ़कर 1,52,983 यूनिट हो गई. पिछले साल फरवरी में कंपनी ने भारतीय बाजार में 1,36,849 कारें बेची थीं. निर्यात के मोर्चे पर भी कंपनी के आंकड़े उत्साहजनक रहे. इस साल फरवरी मारुति का निर्यात 11.9 फीसदी बढ़कर 11,486 यूनिट पहुंच गया, पिछले साल फरवरी में कंपनी ने 10,261 कारों का निर्यात किया था.

मारुति सुजुकी की लाइट कमर्शियल व्हीकल ‘सुपर कैरी’ की बिक्री फरवरी 2021 में 507.6 फीसदी उछलकर 2,722 यूनिट पर पहुंच गई. पिछले साल फरवरी में 448 सुपर कैरी बिकी थीं. दूसरी ओर, कंपनी के वैन सेगमेंट में इको की ​बिक्री 5.9 फीसदी बढ़कर 11,891 हो गई, जो कि पिछले साल फरवरी में 11,227 थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.