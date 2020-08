मारुति सुजुकी S-Cross का पेट्रोल वर्जन 5 अगस्त को होगा लॉन्च, संभावित कीमत और फीचर्स

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की एस-क्रॉस (S-Cross) का नया पेट्रोल वर्जन भारत में 5 अगस्त को लॉन्च होगा. यह मॉडल भारत में सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान पेश किया गया था और अप्रैल में लॉन्च किया जाना था. हालांकि, कोरोना वायरस महामारी की वजह से बुकिंग में देरी हो गई. मारुति सुजुकी एस-क्रॉस के पेट्रोल वर्जन के लिए बुकिंग न्यूनतम 11 हजार रुपये की टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है.

इससे पहले मारुति सुजुकी एस-क्रॉस के 1.3 लीटर के डीजल इंजन में 90hp की अधिकतम पावर का उत्पादन होता था और यह बीएस-4 कंप्लायंट था. अब नई एस-क्रॉस में केवल पेट्रोल इंजन होगा. 1.5 लीटर का K15B इंजन 105hp की पावर का प्रोडक्शन होता है. जबकि torque 138 Nm है. इंजन में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी है जिससे बेहतर फ्यूल क्षमता होती है. पावरट्रेन के अलावा कार में बदलाव नहीं हैं.

अनुमान है कि नई S-Cross पेट्रोल की एक्स शोरूम कीमत 8.5 लाख रुपये से 11.5 लाख रुपये तक रह सकती है. S-Cross का मुकाबला Renault Duster और Nissan Kicks से है. कार के फीचर्स पहले के जैसे ही रह सकते हैं, जिनमें ऑटोमेटिक हैडलैंप्स, वाइपर्स, क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM, पावर्ड मिरर्स आदि शामिल हैं. कार के साथ सुजुकी कनेक्ट भी रहेगा.

Kia Motors की भारत में कार बिक्री 1 लाख के पार, 11 महीने में हासिल किया ये मुकाम

मारुति सुजुकी इंडिया के रोहतक स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इसमें इसे टेस्ट किया गया. कंपनी ने बताया कि एसक्रॉस पेट्रोल में सभी एडवांस सुरक्षा मानक उपलब्ध हैं. इनमें फ्रंटल आफसेट क्रैश, साइड इम्पैक्ट एंड पेडस्ट्रियल सेफ्टी शामिल है. कंपनी का कहना है कि इस मॉडल से कंपनी के प्रीमियम अर्बन एसयूवी सेगमेंट में स्थिति मजबूत होगी.

इससे पहले एमएसआई के कार्यकारी निदेशक (सेल्स एंड मार्केटिंग) शशांक श्रीवास्तव ने कहा था कि नेक्सा के पोर्टफोलियो में एस-क्रॉस का विशेष स्थान है. यह नेक्सा का प्रमुख प्रोडक्ट है. अब तक इसके ग्राहकों की संख्या 1.25 लाख है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.