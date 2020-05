मारुति के मानेसर प्लांट में करीब 40 दिन बाद उत्पादन शुरू, सिंगल शिफ्ट में हो रहा काम

देश की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने मंगलवार को कहा कि उसने हरियाणा के मानेसर प्लांट में परिचालन फिर से शुरू किया है. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते लागू लॉकडाउन (Lockdown) के कारण इस संयंत्र में लगभग 40 दिनों से काम बंद था. कंपनी के मानेसर और गुरुग्राम संयंत्रों में परिचालन 22 मार्च से निलंबित कर दिया गया था.

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) के अध्यक्ष आर सी भार्गव ने कहा, ‘‘मानेसर प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है और पहली कार आज (मंगलवार) तैयार होगी.’’ उन्होंने कहा कि इस समय 75 फीसदी कर्मचारियों के साथ सिंगल शिफ्ट के आधार पर परिचालन किया जा रहा है. पूरी क्षमता के साथ कामकाज कब तक शुरू होगा, इस बारे में पूछने पर भार्गव ने कहा कि यह सरकार के नियमों पर निर्भर करेगा, जैसे दो पारियों काम की अनुमति कब दी जाएगी, कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी कब होगी और सप्लाई चेन कब तक सुव्यवस्थित होगी. उन्होंने कहा कि इसमें कई कारक शामिल हैं.

गुरुग्राम प्लांट शुरू होने के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘वहां काम शुरू होगा, लेकिन अभी नहीं.’’ हरियाणा सरकार ने 22 अप्रैल को कंपनी को मानेसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फिर शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन कंपनी ने कहा था कि वह तभी परिचालन शुरू करेगी, जब उत्पादन की निरंतरता और वाहनों की बिक्री संभव होगी. लॉकडाउन से चालू वित्त वर्ष में इं​डस्ट्री की बिक्री पर कितना असर होगा, इस सवाल के जवाब में भार्गव ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इसका अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी.

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आटो कंपनी को सिंगल शिफ्ट में काम शुरू करने की अनुमति दी थी. साथ ही कर्मचारियों की अधिकतम क्षमता 4,969 तय कर रखी है. मारुति का मानेसर प्लांट गुरुग्राम नगर निगम की सीमा से बाहर है, जबकि गुरुग्राम प्लांट शहर की सीमा में है. हरियाणा में मारुति के दोनों ही प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 15.5 लाख यूनिट है.

