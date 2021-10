Maruti Suzuki के प्रोडक्शन में भारी गिरावट, जानिए क्यों आधे से भी कम रह गया देश की सबसे बड़ी कार कंपनी का उत्पादन

Maruti Suzuki: देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई है. कंपनी ने इस साल सितंबर में जितनी गाड़ियां बनाईं, वो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले आधे से भी कम है. भारतीय कार बाजार में सबसे ज्यादा दबदबा रखने वाली कंपनी के उत्पादन में आई यह गिरावट सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि इकॉनमी में रिकवरी की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए भी चिंता की बात है.

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने जानकारी दी है कि उसने सितंबर 2020 में 1,66,086 गाड़ियां बनाई थीं. लेकिन इस साल सितंबर में सिर्फ 81,278 गाड़ियां ही बना पाई. कारों के प्रोडक्शन में आई इस गिरावट के लिए पिछले महीने दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई में आई अड़चनों को कसूरवार माना जा रहा है.

Car Discounts Offer: Renault की हर कार पर त्योहारी सीजन में मिल रही है बंपर छूट, बचा सकते हैं लाखों रुपये

मारुति सुजुकी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ‘‘सितंबर 2021 में कंपनी का प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कमी के कारण प्रभावित हुआ.’’ MSI के मुताबिक पिछले महीने पैसेंजर कारों का कुल प्रोडक्शन 77,782 इकाई रहा, जबकि सितंबर 2020 में यह 1,61,668 रहा था. ऑल्टो और एस-प्रेसो मॉडल वाली मिनी कारों का उत्पादन पिछले महीने 17,163 यूनिट रहा, जो एक साल पहले 30,492 यूनिट था. MSI ने कहा कि इसी तरह, वैगनआर, सेलेरियो, इग्निस, स्विफ्ट, बलेनो और डिजायर सहित कॉम्पैक्ट कारों का प्रोडक्शन 90,924 इकाइयों से घटकर 29,272 इकाई रह गया. इसके अलावा, अन्य गाड़ियों के प्रोडक्शन में भी गिरावट आई है. कंपनी ने सितंबर 2020 में 11,183 ईको-वैन बनाई थीं, जबकि पिछले महीने 8,025 ईको वैन की बना सकी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.