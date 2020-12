Maruti Auto Sales: नवंबर में मारुति सुजुकी की ब्रिकी 1.7% बढ़ी, कंपनी ने बेची इतनी गाड़ियां

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने नवंबर में बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं. नवंबर में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 1,53,223 यूनिट्स की रही जो पिछले साल में नवंबर के मुकाबले 1.7 फीसदी अधिक है. इस कुल बिक्री में घरेलू बिक्री 1,38,956 यूनिट्स की रही और 5,263 यूनिट्स अन्य ओईएम की. ओईएम (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर) का अर्थ है यह है कि कंपनी ने अन्य कंपनियों के लिए कंपोनेंट तैयार किया. इसके अलावा कंपनी ने पिछले महीने 9004 यूनिट्स का निर्यात किया.

कंपनी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पिछले साल नवंबर में उसने 1,50,630 यूनिट्स की बिक्री की. इसमें घरेलू बिक्री 1,43,686 यूनिट्स की थी और कंपनी ने 6,944 यूनिट्स का निर्यात किया था. इस प्रकार मारुति सुजुकी ने इस साल न सिर्फ घरेलू बाजार में अधिक बिक्री की, बल्कि उसके निर्यात बिक्री में भी बढ़ोतरी रही. घरेलू बिक्री में पिछले साल नवंबर के मुकाबले इस बार नवंबर में 0.4 फीसदी ही बिक्री अधिक रही लेकिन निर्यात में 29.7 फीसदी की बिक्री बढ़ी.

अगर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की बात करें तो बिक्री के कुल आंकड़े में भारी गिरावट रही. इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच 8,05,400 यूनिट्स की बिक्री हुई जबकि पिछले साल समान अवधि में 10,44,976 यूनिट्स की बिक्री रही. इस बार अप्रैल से नवंबर के बीच कुल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 22.9 फीसदी की गिरावट रही. इस साल कुछ समय तक कोरोना महामारी के कारण लॉकडाइन ने उत्पादन ठप कर दिया था.

पिछले साल नवंबर के मुकाबले इस बार नवंबर की बात करें तो मिड-साइज सियाज की बिक्री में 29.1 फीसदी की बढ़ोतरी रही. पिछले महीने 1870 सियाज की बिक्री हुई. पिछले महीने अल्टो, एस-प्रेसो जैसी मिनी गाड़ियों की बिक्री में 15.1 फीसदी और वैगनऑर, स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो, डिजायर और टूर-एस जैसी कांपैक्ट गाड़ियों की बिक्री में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 1.8 फीसदी की गिरावट रही. इस साल नवंबर में कुल 1,00,839 पैसेंजर कारों की बिक्री हुई जो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 4.7 फीसदी कम है.

ओमनी और Eeco जैसे वैन्स की बिक्री पिछले महीने 10 फीसदी बढ़कर 11,183 यूनिट रही जबकि जिप्सी, एर्टिगा, वितारा, ब्रेजा, एक्सएल6 और एस-क्रॉस जैसी यूटिलिटी वेहिकल्स की बिक्री 2.4 फीसदी बढ़कर 23,753 यूनिट्स की रही.

एमजी मोटर इंडिया ने मंगलवार को नवंबर बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. इसके मुताबिक पिछले महीने उसने रिकॉर्ड सेल्स की. कंपनी ने पिछले महीने 4163 यूनिट्स की बिक्री की जो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 28.5 फीसदी अधिक है. यह कंपनी के लिए अब तक की सबसे अधिक खुदरा बिक्री का आंकड़ा है. इस कंपनी पर चीन की एसएआईसी मोटर कॉर्पोरेशन का स्वामित्व है. इसमें हेक्टर की 3426 यूनिट्स, ग्लोस्टर की 627 यूनिट्स और जेडएस ईवी की 110 यूनिट्स की बिक्री शामिल है.

किया मोटर्स इंडिया ने पिछले महीने में 21,022 यूनिट्स की बिक्री की जो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 50 फीसदी अधिक है. पिछले महीने किया मोटर्स ने 11,417 सोनेट की बिक्री की. किया मोटर्स ने पिछले महीने सेल्टोस की 9205 यूनिट की बिक्री की.

