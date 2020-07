मारुति ने रिकॉल की 1.34 लाख से अधिक WagonR, Baleno; चेक कर लें कहीं आपकी कार तो नहीं

Maruti WagonR, Baleno Recall: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने बुधवार को बताया कि उसे वैगनआर (WagonR) और बलेनो (Baleno) मॉडल की 1,34,885 कारें वापस मंगाई यानी रिकॉल की हैं. कंपनी के अनुसार इनके फ्यूल पंप में खामी मिली है, जिसे कंपनी जांच के बाद बदलकर देगी. इसके लिए कंपनी के अधिकृत डीलर्स की तरफ से संबंधित कार मालिक से संपर्क किया जाएगा.

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की ओर से दी गई नियामकीय जानकारी के अनुसार, कंपनी 15 नवंबर 2018 और 15 अक्टूबर 2019 के बीच बनी वैगनआर (1 लीटर) और 8 जनवरी 2019 से 4 नवंबर 2019 के बीच बनी बलेनो (पेट्रोल) को स्वैच्छिक रिकॉल किया है.

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों ही मॉडल के कुल 1,34,885 कारों को वापस मंगाया गया है. इनमें से वैगनआर की 56,663 यूनिट और बलेनो की 78,222 यूनिट हैं. इनके फ्यूल पंप में संभावित खामी है. कंपनी की तरफ से गड़बड़ पार्ट को ग्राहक से बिना कोई पैसा लिया बदलकर दिया जाएगा.

कंपनी का कहना है कि उसके अधिकृत डीलर्स की तरफ से एक निश्चित समय के भीतर कार मालिकों से संपर्क किया जाएगा. इसके बाद उनकी कार की जांच कर फॉल्ट दुरुस्त किया जाएगा.

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की जून में कुल बिक्री 54 फीसदी घटकर 57,428 यूनिट रह गई थी. मारुति ने पिछले साल जून में 1,24,708 गाड़ियां बेची थीं. मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री जून में 53.7 फीसदी घटकर 53,139 यूनिट रही. यह आंकड़ा जून 2019 में 1,14,861 यूनिट का था. MSI ने कहा कि उसने जून में 4,289 गाड़ियों का निर्यात किया, जो पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 56.4 फीसदी कम है.

जून के दौरान मारुति की ऑल्टो और वैगनआर जैसी छोटी कारों की बिक्री 10,458 यूनिट्स रही, जो 44.2 फीसदी कमी को दर्शाती है. इसी तरह स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडलों वाले कॉम्पैक्ट सेगमेंट में बिक्री 57.6 फीसदी घटकर 26,696 यूनिट रही. मिड साइज्ड सेडान सियाज की बिक्री पिछले महीने 553 यूनिट रही, जबकि सालभर पहले की समान अवधि में यह 2,322 यूनिट थी.

