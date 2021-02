बिना खरीदे चलाएं Maruti की कारें, कंपनी ने सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के लिए ALD Automotive से की साझेदारी

देश में कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी Maruti Suzuki India ने सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के लिए एलडीऑटोमोटिव इंडिया के साथ साझेदारी किया है. ऑटोमोटिव इंडिया सोसाइटी जनरल ग्रुप की ऑपरेशनल लीजिंग और फ्लीट मैनेजमेंट बिजनस लाइन है. इसके अलावा मारुति सुजुकी ने सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को विस्तार कर कोच्चि के ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है. कोच्चि के अलावा मारुति सुजुकी का सब्सक्राइब ऑफर दिल्ली-एनसीआर, बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. इस ऑफर के तहत ग्राहकों को बिना कार खरीदे उसे प्रयोग करने की सहूलियत मिलती है. इसके लिए उसे हर महीने एक निश्चित राशि चुकाना होता है जिसमें एक निश्चित अवधि तक का मेंटेनेंस, हर समय रोडसाइड असिस्टेंस और इंश्योरेंस शामिल होता है. इस प्रोग्राम के लिए मारुति सुजुकी ने ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज से भी साझेदारी किया है.

मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 48 महीने के सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के तहत कोच्चि में ग्राहकों को वैगन आर के लिए हर महीने टैक्स समेत 12513 रुपये और आइग्निस के लिए 13324 रुपये चुकाने होंगे. दिल्ली की बात करें तो 48 महीने के लिए यहां ग्राहकों को हर महीने Swift Lxi के लिए 14463 रुपये चुकाने होंगे. ग्राहकों को 12 महीने से लेकर 48 महीने की अवधि के लिए यह प्रोग्राम चुन सकते हैं. सब्सक्रिप्शन टेन्योर बीत जाने के बाद ग्राहक चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं या गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं या मार्केट प्राइस पर उसे खरीद सकते हैं.

योजना के तहत ग्राहक मारुति सुजुकी एरेना नेटवर्क से वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर, वितारा ब्रेजा, एर्टिगा और नेक्सा प्रीमियम रिटेल चेन से आईग्निस, बलेनो, सियाज, एक्सएलसिक्स, एस-क्रास को चुन सकते हैं. मारुति सुजुकी इंडिया के निदेशक (मार्केटिंग और सेल्स) शशांक श्रीवास्तव के मुताबिक भारत में सब्सक्रिप्शन कार्यक्रम नया है, इसके बावजूद पिछले कुछ महीने में इसे बेहतर रिस्पांस मिला है. श्रीवास्तव के मुताबिक इसके लिए कंपनी को 15.5 हजार से अधिक इंक्वायरी आ चुकी है. बता दें कि कंपनी ने पिछले साल सितंबर 2020 में दिल्ली एनसीआर और बेंगलूरु के ग्राहकों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की थी.

