कोरोना संकट: Maruti, Honda, M&M ने प्लांट में कामकाज रोका, टू-व्हीलर कंपनियों ने भी लगाई अस्थायी रोक

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मारुति सुजुकी (MSI), महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (M&M) और होंडा कार्स सहित देश की कई प्रमुख व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने देशभर में अपने कारखानों में अगले आदेश तक के लिए उत्पादन कार्य रोक दिया है. दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने से बचाव के लिए लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा जा रहा है. भारत में भी सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं.

इसी के मद्देनजर वाहन कंपनियों ने कुछ समय के लिए कारखानों को बंद रखने का फैसला किया है ताकि उनके कर्मचारी घर पर ही रहें और संक्रमण से बच सकें. मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने गुड़गांव और मानेसर कारखानों में तुरंत प्रभाव से उत्पादन कार्य रोक दिया है. कंपनी ने कहा है कि उसका हरियाणा के ही रोहतक स्थित शोध और विकास केन्द्र भी इस दौरान बंद रहेगा. कामकाज बंद रखने की यह अवधि सरकार की नीति पर निर्भर करेगी.

वहीं होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने भी 31 मार्च तक देश में स्थित अपने दो कारखानों में गतिविधियां बंद रखने की घोषणा की है. एचसीआईएल ने कहा है कि उसके ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और तापुकारा, राजस्थान स्थित कारखानों में उत्पादन कार्य 23 से 31 मार्च तक निलंबित रहेगा. उसकी एक अप्रैल से कारखाना चालू करने की इच्छा है लेकिन यह सब सरकार की तरफ से मिलने वाले निर्देशों पर निर्भर करेगा.

इसी प्रकार महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (M&M) ने भी महाराष्ट्र में अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को अगले आदेश तक निलंबित रखने की घोषणा की है. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने भी कहा है कि उसने अपने नागपुर कारखाने में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है. उसके चाकन (पुणे) और कांडीवली (मुंबई) के कारखानों में भी सोमवार से उत्पादन कार्य बंद रहेगा. कंपनी के देशभर में स्थित दफ्तरों में घर से काम कराया जा रहा है.

वाहन निर्माता कंपनी फिएट ने भी देश में अपने कारखानों में कामकाज को इस माह के अंत तक बंद रखने की घोषणा की है. वाहन विनिर्माता कंपनी एफसीए की संयुक्त उद्यम कंपनी फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की रंजनगांव स्थित कारखाने में भी कामकाज अस्थाई तौर पर निलंबित किया गया है. एमजी मोटर इंडिया ने कहा है कि उसके हलोल (गुजरात) कारखाने में उत्पादन कार्य 25 मार्च तक बंद रहेगा.

इसके अलावा टाटा मोटर्स, हुंडई, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कामकाम अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है.

Hero निकाल रही है BS-IV बाइक-स्कूटर का स्टॉक; 20,500 रु तक की होगी बचत

दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटो कॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने सभी कारखानों में कामकाज निलंबित कर दिया है. हीरो ने कहा है कि उसने उत्पादन कार्य 31 मार्च तक के लिए रोका है. कंपनी ने भारत के अलावा कोलंबिया और बांग्लादेश में भी 31 मार्च तक के लिए गतिविधियां रोक दी गई हैं. इसके अलावा नीमराणा स्थिति वैश्विक कलपुर्जे केन्द्र में भी कामकाज 31 मार्च 2020 तक के लिए रोक दिया गया है.

HMSI ने देश में अपने सभी चार विनिर्माण संयंत्रों में काम बंद करने की घोषणा की है. बयान में कहा गया है कि इस बंदी की अवधि सरकार की नीति पर निर्भर करेगी. जिन लोगों का कार्यालयों में आना जरूरी है, उन्हें छोड़कर सभी के लिए घर से काम करने की नीति लागू की गई है.

टीवीएस मोटर ने सोमवार को कहा कि वह अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए अपने सभी संयंत्रों में उत्पादन दो दिनों के लिए बंद कर रही है. स्थिति की समीक्षा के बाद वह आगे कदम उठाएगी.

भारत में वाहनों और कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित उद्योग संगठनों ने अपने सदस्यों को कोरोना वायरस महामारी के चलते संयंत्र बंद करने के लिए कहा है. कोविड-19 के चलते बिगड़ती परिस्थितियों के मद्देनजर सियाम (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर) और एसीएमए (वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ) ने अपने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे संयंत्रों को बंद करने पर विचार करें.

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और ऑटो कलपुर्जा उद्योग के सदस्यों से कहा गया है कि संकट के इस दौर में अपने संयंत्रों को अस्थाई रूप से सीमित अवधि के लिए बंद करने पर विचार करें, ताकि कर्मचारी इस वायरस से संक्रमित न हों.

