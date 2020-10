फेस्टिव सीजन: आ गया Maruti Swift का स्पेशल एडिशन, खर्च करना होगा ज्यादा; क्या है खास?

Maruti Swift Special Edition 2020: मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने त्योहारी सीजन में अपनी हैचबैक स्विफ्ट (Swift) का एक स्पेशल एडिशन वर्जन लॉन्च किया है. इसमें ग्राहकों को स्विफ्ट नए क्लेवर में मिलेगी. हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को रेग्युलर वर्जन के मुकाबले 24,999 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे. इस स्विफ्ट स्पेशल एडिशन की एक्सशोरूम दिल्ली कीमत 5.19 लाख से 8.02 लाख रुपये के बीच होगी.

स्विफ्ट स्पेशल एडिशन एक ब्लैक थीम में है. इसमें ग्लॉसी ब्लैक बॉडी किट, स्पॉलर, बॉडी साइड मॉल्डिंग, डोर विजर और फॉग लैम्प जैसी एक्सेसरीज मिलेंगी. मारुति सुजुकी के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग एंड सेल्स) शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि लॉन्च के बाद ही से स्विफ्ट का प्रदर्शन अच्छा रहा है. प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसकी पकड़ मजबूत है.

स्विफ्ट के तीन जेनरेशन में इसका फीचर, लुक और टेक्नेालॉजी में कई बदलाव हुए हैं. स्विफ्ट स्पेशल एडिशन कंपनी के सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है. इसके लिए ग्राहकों को 24,999 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ेंगे. बता दें, लॉन्च के बाद से स्विफ्ट के 23 लाख से ज्यादा मॉडल की बिक्री हो चुकी है.

वहीं, मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष पेशकश लेकर आई है. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन के दौरान विभिन्न कार मॉडलों की खरीद पर 11,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में कैश वाउचर देने की घोषणा की है. कंपनी का मानना है कि सरकार की इस घोषणा के बाद उसकी विशेष पेशकश से मांग को और प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी.

कंपनी ने रविवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों सहित केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों के कर्मचारी मारुति सुजुकी का नया वाहन खरीदने पर इस पेशकश का लाभ ले सकेंगे. इस पेशकश के तहत विभिन्न मॉडलों पर अलग-अलग छूट दी जाएगी.

मारुति का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना एरेना और नेक्सा प्लेटफॉर्म द्वारा बेचे जाने वाले सभी यात्री वाहनों…अल्टो, सेलेरियो, एस-प्रेसो, वैगन-आर, ईको, स्विफ्ट डिजायर, इग्निस, बलेनो, विटारा ब्रेजा, एर्टिगा, एक्सएल6, सियाज और एस-क्रॉस पर लागू होगी.

