सस्ते में खरीदें Maruti की लग्जरी कार; Ignis, Baleno, XL6 और Ciaz पर 40000 रु तक की बचत

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की लग्जरी कारों को जुलाई में सस्ते में खरीदा जा सकता है. नेक्सा (Nexa) प्लेटफॉर्म से बिकने वाली मारुति सुजुकी Ignis, Baleno, XL6 और Ciaz पर ऑफर चल रहा है, जिसके तहत इन पर 40000 रुपये तक की बचत की जा सकती है. इस बचत में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉरपोरेट डिस्काउंट शामिल है. सबसे अधिक फायदा इग्निस कार पर मिल रहा है.

Maruti Ignis के Alpha, Delta और Sigma वेरिएंट्स पर 20000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. वहीं Zeta वेरिएंट पर 10000 रुपये का कैश डिस्काउंट है. इसके अलावा अलग-अलग वेरिएंट पर 10000-15000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है. चुनिंदा कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए 5000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट है. Maruti Suzuki Baleno के Delta, Alpha और Zeta वेरिएंट्स पर 10000 रुपये और Sigma वेरिएंट पर 15000 रुपये की छूट है. एक्सचेंज बोनस 15000 रुपये और कॉरपोरेट डिस्काउंट 5000 रुपये का है.

Maruti Suzuki Ciaz के Delta, Sigma, Zeta वेरिएंट्स पर ऑफर के तहत 10000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. वहीं Alpha वेरिएंट पर यह डिस्काउंट 20000 रुपये का है. सियाज पर एक्सचेंज बोनस नहीं है लेकिन 5000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट उपलब्ध है. Maruti Suzuki XL6 पर कैश डिस्काउंट और कॉरपोरेट डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है. इस प्रीमियम कार पर केवल एक्सचेंज बोनस है, जो कि 20000 रुपये का है.

