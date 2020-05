आज खरीदें Maruti Suzuki की कार और बाद में करें पेमेंट, कंपनी लेकर आई खास ऑफर

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) एक नया ‘बाई नाउ, पे लेटर’ (Buy Now, Pay Later) ऑफर लेकर आई है. ऑफर के तहत इंस्टॉलमेंट पर मारुति की कार खरीदने वाले ग्राहकों को 2 माह के लिए EMI स्थगन की सुविधा मिलेगी. इसके लिए मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है. कंपनी का मकसद अपने ग्राहकों के लिए कार खरीदना आसान बनाना है.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (CIFCL) भारत में दिग्गज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में से है. मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी कर बाई नाउ, पे लेटर ऑफर के जरिए दोनों कंपनियां मारुति के रिटेल कस्टमर्स को एक कस्टमाइज्ड ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग सॉल्युशन उपलब्ध कराना चाहती हैं. इस वक्त कोविड19 (COVID-19) के चलते कई लोग ऐसे हैं, जो कार खरीदना चाहते हैं लेकिन कोविड19 के चलते लिक्विडिटी की समस्या का सामना कर रहे हैं.

मारुति सुजुकी का मानना है कि उसका बाई नाउ, पे लेटर ऑफर कई ग्राहकों को फायदा देगा. हालांकि यह ऑफर चुनिंदा मारुति सुजुकी कारों पर ही उपलब्ध होगा और 30 जून 2020 तक दिए जा चुके लोन पर ही लागू होगा. इससे पहले टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इसी तरह की फाइनेंस स्कीम पेश कर चुके हैं.

मारुति सुजुकी इंडिया ने लॉकडाउन 4.0 के नियमों में मिली ढील के बाद अपने ऑपरेशंस फिर शुरू कर दिए हैं. कंपनी ने मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और कई डीलरशिप से कारों की रिटेल बिक्री भी फिर शुरू कर दी है. 25 मार्च से कोविड19 लॉकडाउन लागू होने के बाद से कंपनी के ऑपरेशंस बंद थे.

