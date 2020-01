आ गई BS VI Maruti Alto CNG, 4.32 लाख रु से शुरू है कीमत; मिलेगा 31.59 km/kg का माइलेज

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने अपनी Alto का BS VI कंप्लायंट CNG को मार्केट में लॉन्च किया है. दिल्ली शोरूम में इसकी कीमत 4.32 लाख रुपये से शुरू होगी. मारुति ने एक बयान में दावा किया कि Alto S-CNG एक किलोग्राम गैस में 31.59 किलोमीटर का माइलेज देगी. कंपनी के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि Alto BS VI S-CNG को बाजार में उतारने के साथ ही हमने अधिक पर्यावरण हितैषी परिवहन साधन देने के प्रति हमारी कोशिश को प्रदर्शित किया है.

Alto S-CNG को बाजार में उतारना हमारी सरकार के तेल आयात को कम कर ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप है. सरकार ने 2030 तक ईंधन क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की मौजूदा हिस्सेदारी को 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है.

Nissan जल्द लॉन्च करेगी नई Compact SUV; भारत में Brezza, Venue, Nexon से होगा मुकाबला

कंपनी ने दो वेरिएंट LXi और LXi (O) में S-CNG की पेशकश की है. Maruti Suzuki S-CNG व्हीकल्स ड्युअल इंटरडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स से लैस होते हैं. Alto कंपनी की पहली कार है, जो BS VI कंप्लायंट बनी थी. मारुति एक लाख से अधिक BS VI कंप्लायंट Alto कारें बेच चुकी है.

Alto कार को मारुति सुजुकी ने 15 साल पहले पहली बार पेश किया था. तब से अब तक इसकी 38 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं. पिछले साल दिसंबर में Alto 800 का नया वेरिएंट Alto VXi+ लॉन्च किया गया था, जिसमें स्मार्टप्ले स्टूडियो है.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.