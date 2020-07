Maruti Suzuki की कार खरीदने के लिए मिलेगा आसान लोन, एक्सिस बैंक के साथ खास भागीदारी

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने कार खरीदने के इच्छुक लोगों को आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के साथ गठजोड़ किया है. कंपनी ने बयान में कहा कि इस भागीदारी के तहत ग्राहकों को लोन के लिए एक्सिस बैंक कई तरह के विकल्प उपलब्ध कराएगा. वेतनभोगी ग्राहकों को आठ साल की अवधि के लिए कार के ऑन-रोड प्राइस की 100 फीसदी फाइनेंसिंग करने की भी व्यवस्था है.

मारुति सुजुकी ने कहा है कि EMI के मामले में भी अलग-अलग तरह की स्कीम्स हैं. इनमें 1,250 रुपये प्रति लाख के साथ शुरू होने वाली स्टेप अप EMI स्कीम, बलून EMI स्कीम के साथ अंतिम EMI, कर्ज राशि का 25 फीसदी तक हो सकती है. इसके अलावा ग्राहक पहले तीन महीने के लिए लो EMI स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं. इसमें EMI 899 रुपये से शुरू होगी. ये सभी पेशकश 31 जुलाई तक मान्य हैं. कंपनी का कहना है कि फ्लेक्सी EMI विकल्प ग्राहकों पर इन मुश्किल दिनों में लिक्विडिटी और रिपेमेंट का दबाव कम करने के लिए लाए गए हैं.

कंपनी ने यह भी कहा कि एक्सिस बैंक कई तरह के ग्राहकों को ऑटो लोन उपलब्ध कराता है. इनमें वेतनभोगी, स्वरोजगार करने वाले और आय प्रमाण की मौजूदगी व गैरमौजूदगी वाले ग्राहक शामिल हैं. एमएसआईएल के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग एवं बिक्री) शशांक श्रीवासतव ने कहा, ‘‘कोविड-19 का एक प्रभाव यह हुआ है कि जब बात कहीं आने जाने की हो तो लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है. सुरक्षा और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिहाज से जागरुकता बढ़ी है और खुद के वाहन को वरीयता दी जा रही है. एक्सिस बैंक के साथ इस भागीदारी से हमें विश्वास है कि ग्राहकों को कार खरीदने के लिए सुविधाजनक, सस्ता और कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस सॉल्युशन देने में मदद मिलेगी.’’

