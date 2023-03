Maruti Suzuki Fronx और Baleno अप्रैल में हो सकती है लॉन्च, Tata Punch, Nissan Magnite समेत इन गाड़ियों को देगी टक्कर

Maruti Suzuki Fronx और Baleno का एक दमदार वैरिएंट अप्रैल 2023 में बाजार में आने की उम्मीद है.

तीनों में से टाटा पंच लंबाई, चौड़ाई और यहां तक ​​कि व्हीलबेस के मामले में सबसे छोटा है. लेकिन, यह अभी भी अधिकतम बूट स्पेस 366 लीटर की पेशकश करता है.

Maruti Suzuki Fronx vs Tata Punch vs Nissan Magnite: Maruti Suzuki Fronx और Baleno का एक दमदार वैरिएंट अप्रैल 2023 में बाजार में आने की उम्मीद है. यह Tata Punch, Nissan Magnite और Renault Kiger को टक्कर देगा. सभी वैल्यू-फॉर-मनी कारें हैं जो आधुनिक सुविधाएं से लैश हैं. अगर आप भी इन कारों में से किसी को खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. यहां हम इन कारों के बीच क्या प्रमुख अंतर है उसके बारे में बताएंगे जिससे आपको चुनाव करने में मदद मिल सके. गाड़ियों की डिजाइन में क्या है अंतर? निसान मैग्नाइट का डिजाइन ज्यादा बोल्ड और ज्यादा आक्रामक है, जबकि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का डिजाइन ज्यादा आधुनिक है. दूसरी ओर टाटा पंच का लुक ज्यादा रफ एंड स्पोर्टी है. तीनों में से टाटा पंच लंबाई, चौड़ाई और यहां तक ​​कि व्हीलबेस के मामले में सबसे छोटा है. लेकिन, यह अभी भी अधिकतम बूट स्पेस 366 लीटर की पेशकश करता है. पंच भी एकमात्र कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसे 5-स्टार वैश्विक एनसीएपी सुरक्षा रेटिंग से लैस किया गया है. Tata Punch और Nissan Magnite 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं जो लगभग 100 हॉर्सपावर और 160 Nm का टार्क पैदा करता है. Maruti Suzuki Fronx में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 89 हॉर्सपावर और 113 Nm का टार्क पैदा करता है. तीनों कारें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आती हैं. Covid-19: देश में बढ़ रहा कोविड संक्रमण, XBB 1.66 वैरिएंट के 349 मामले आए सामने, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित मारुति सुजुकी फ्रोंक्स बनाम टाटा पंच बनाम निसान मैग्नाइट: विशेषताएं तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवी में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी से लेकर रेन-सेंसिंग वाइपर तक कई विशेषताएं मौजूद हैं. निसान मैग्नाइट में ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसी कुछ विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन इसमें पंच (क्रमशः 8-इंच और 7-इंच) की तुलना में बड़ा टचस्क्रीन है. फ्रोंक्स अपने उच्च वैरिएंट में सबसे बड़ी 9 इंच की टचस्क्रीन प्रदान करता है. मैग्नाइट और फ्रोंक्स में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और 360 डिग्री सराउंड व्यू मिलता है, जो सभी पंच में गायब हैं. तीनों गाड़ियों की कीमत में कितना अंतर? टाटा पंच 6 लाख रुपये और 9 लाख रुपये तक कि शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. निसान मैग्नाइट भी कीमत भी 6 लाख से 10.94 लाख के बीच है. अब, फ्रोंक्स को 8 लाख रुपये में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जो इसे सबसे महंगा बनाता है.

