New-gen Maruti Suzuki Celerio भारत में लॉन्च, 4.99 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानिए दमदार माइलेज समेत अन्य खूबियां

New-gen Maruti Suzuki Celerio: मारुति सुजुकी ने न्यू जनरेशन की सेलेरियो को फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया है. देश में पहली बार इस हैचबैक की बिक्री साल 2014 में शुरू हुई थी. लगभग 7 साल बाद, कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए इसका एक बिल्कुल नया मॉडल पेश किया है. इसकी शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपये तय की गई है और यह 6.94 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. कंपनी का दावा है कि यह देश में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है. कंपनी के मुताबिक यह कार 26.68 किमी/लीटर का माइलेज देगी.

डाइमेंशन

मारुति सुजुकी सेलेरियो की लंबाई अब 3,695mm, चौड़ाई 1,655mm और ऊंचाई 1,555mm है. इसका व्हीलबेस 2,535mm है, जो पुराने मॉडल की तुलना में 10mm ज्यादा है. न्यू जनरेशन वाले सेलेरियो की लंबाई और ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसकी चौड़ाई पुराने मॉडल की तुलना में 55mm ज्यादा है. इसमें लगेज कैरी करने के लिए 313 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है.

डिज़ाइन

न्यू जनरेशन सेलेरियो में पुराने मॉडल की तुलना में कई नए अपडेट किए गए हैं. इस बार इसका डिजाइन काफी आकर्षक है और यह बलेनो व स्विफ्ट से काफी प्रभावित लगता है. फ्रंट एंड में ओवल ग्रिल के दोनों ओर ऊपर की ओर एक जोड़ी हेडलैंप है. गहरे रंग के अलॉय व्हील भी काफी आकर्षक लग रहे हैं. हालांकि, बूट लिड में अभी भी लिफ्ट-टू-ओपन स्टाइल लीवर को बरकरार रखा गया है.

इंटीरियर

मारुति सुजुकी ने न्यू जनरेशन सेलेरियो के इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया है और यह पुराने मॉडलों की तुलना में काफी मॉडर्न दिखता है. यह कार स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, पावर विंडो, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप फंक्शन, हिल होल्ड असिस्ट, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर डिफॉगर सहित कई फीचर्स से लैस है. इसके अलावा इसमें आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, पावर ऑपरेटेड ORVM जैसे फीचर भी हैं.

इंजन और गियरबॉक्स

न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो में 1000cc K-Series पेट्रोल मोटर है. कंपनी का दावा है कि यह कार थ्री-पॉट इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 25.24 किमी/लीटर का माइलेज देगी. हालांकि, एजीएस (एएमटी) के साथ इसमें 26.68 किमी/लीटर के माइलेज का दावा किया गया है. इस तरह, सेलेरियो अब भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है.

ट्रिम और कलर ऑप्शन

मारुति सुजुकी कुल चार वैरिएंट- Lxi, Vxi, Zxi और ZXI+ पेश कर रही है. बेस-स्पेक Lxi ट्रिम को को छोड़कर, अन्य सभी वेरिएंट्स को ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ पेश किया जाएगा. इसके अलावा, इस बार छह कलर ऑप्शन के साथ इस कार को लॉन्च किया गया है- Speedy Blue, Arctic White, Glistening Grey, Fire Red, Silky Silver, और Caffeine Brown.

