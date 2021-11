Celerio 2021 Booking Starts: सबसे अधिक माइलेज वाली पेट्रोल कार की बुकिंग शुरू, जानिए कितना देना होगा टोकन अमाउंट

Highest Mileage Petrol Car in India Maruti Suzuki Celerio 2021: धनतेरस के मौके पर सोने-चांदी के अलावा कुछ लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं या उनकी बुकिंग कराते हैं. ऐसे में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने भी अपनी लोकप्रिय हैचबैक सेलेरियो (Celerio) के नए वर्जन की बुकिंग फेस्टिव सीजन में शुरू कर रही है. इसका नया वर्जन भारतीय बाजार में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और प्री-लॉन्च बुकिंग आज दो नवंबर को धनतेरस के मौके पर शुरू हो गई है.

कंपनी ने जानकारी दी है कि सेलेरियो का नया वर्जन 11 हजार रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक कराया जा सकता है. इसे मारुति सुजुकी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.marutisuzuki.com/े पर जाकर बुक कर सकते हैं. नजदीक के अधिकृत मारुति शोरूम के जरिए भी बुकिंग कराई जा सकती है. कंपनी का दावा है कि यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है.

मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग एंड सेल्स) शशांक श्रीवास्तव के मुताबिक सेलेरियो को बहुत पसंद किया जा रहा है. जब से यह लॉन्च हुई है, अपने खास स्टाइल और नए ऑटो गियर शिफ्ट (एजीएस) तकनीक के जरिए इसने बाजार में अच्छी पकड़ बना ली है. श्रीवास्तव के मुताबिक अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही सेलेरियो नए दौर की तकनीक और डिजाइन के साथ कदमताल कर रही है. श्रीवास्तव का दावा है कि नए पेट्रोल इंजन, खास डिजाइन और सेग्मेंट-फर्स्ट फीचर्स के जरिए सेलेरियो का नया मॉडल एक बार फिर कॉम्पैक्ट सेग्मेंट में जोश भर देगा.

कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर (इंजीनियरिंग) सीवी रमन का दावा है कि नई सेलेरियो पेट्रोल से चलने वाली देश की सबसे अधिक एवरेज वाली कार है. इसमें अगली पीढ़ी का के-सीरीज इंजन है जिसमें स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है. हालांकि अब तक कंपनी ने नए वर्जन के माइलेज, इंजन पावर और टॉर्क के बारे में अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दी है.

