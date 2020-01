ऑटो एक्सपो 2020 में नई Maruti Suzuki Brezza और Kia की सब-कॉम्पैक्ट SUV से उठेगा पर्दा, दोनों के बीच होगी कड़ी टक्कर

भारतीय बाजार में SUV सब-कॉम्पैक्ट बेहद लोकप्रिय रहा है. ग्राहक इसके स्पेस, आरामदायक और SUV के स्टाइल की वजह से इसे सेडान गाड़ियों की जगह प्राथमिकता देते हैं. इसकी शुरुआत सालों पहले Ford EcoSport के साथ हुई थी लेकिन फिर मारुति ने इसकी जगह ले ली. इसके बाद Maruti Suzuki Vitara Brezza देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी रही है. कुछ समय के लिए इसे नई लॉन्च हुई Hyundai Venue ने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर दोबारा यह गाड़ी सबसे आगे निकलकर टॉप पर आ गई. अब इस सेगमेंट में नई गाड़ियां आने जा रही हैं. ऑटो एक्सपो 2020 में किया मोटर्स की नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी पेश होने जा रही है. इसके अलावा ऑटो एक्सपो में नई BS-VI Maruti Suzuki Vitara Brezza से भी पर्दा हटाया जाएगा. यह एक रोचक टक्कर देखने को मिलेगी.

2020 BS-VI Vitara Brezza में हेडलैम्प, फ्रंट ग्रिल को रि-स्टाइल किया जाएगा. लेकिन इसमें Brezza की स्टाइलिंग बरकरार रहेगी. दूसरी तरफ, किया की सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका कोडनेम QYI रखा गया है, वह भारतीय बाजार में पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट होगा. किया मोटर्स ने इसके लिए शुक्रवार को एक डिजाइन स्कैच पेश किया है. QYI अपने प्रोडक्शन वर्जन में बड़ी Kia Seltos के डिजाइन से कुछ मिलती-जुलती होगी. भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में किया मोटर्स की यह गाड़ी काफी कामयाब रही है.

Vitara Brezza में 1.3 लीटर, 4 सिलेंडर का डीजल इंजन मौजूद रहता है. लेकिन BS-VI नियमों के लागू होने के बाद, मारुति सुजुकी की डीजल गाड़ियों की बिक्री को बंद करने की योजना है. इसलिए, Vitara Brezza एक्सपो में अगले महीने इसका पेट्रोल वर्जन पेश करेगी. इसमें एक इन हाउस डेवलप्ड 1.5 लीटर का इंजन SHVS माइल्ड-हाइब्रिड टेक के साथ हो सकता है. मारुति 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन SHVS के साथ भी ला सकती है.

किया की नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी हुंडई वेन्यू प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसके पेट्रोल वेरिएंट में 1.0 लीटर का तीन सिलेंडर वाला टर्बोचार्जड यूनिट और 1.2 लीटर का चार सिलेंडर वाला दूसरे वेरिएंट में होगा. डीजल वेरिएंट में 1.2 लीटर का चार सिलेंडर के साथ इंजन मौजूद रहेगा.

किया की नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत हुंडई वेन्यू के समान रहने की उम्मीद है. हुंडई वेन्यू की वर्तमान एक्स-शोरूम कीमत 6.5 लाख रुपये है. वर्तमान जनरेशन की Vitara Brezza की एक्स-शोरूम कीमत 7.62 लाख रुपये से शुरू है. इन दोनों का मुकाबला Ford EcoSport, Tata Nexon और Mahindra XUV300 से रहेगा.

