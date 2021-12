जमकर बिक रही है Maruti Suzuki की Baleno कार, महज 6 साल में 10 लाख बिक्री का बना रिकॉर्ड

भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की प्रीमियम हैचबैक बलेनो (Baleno) कार जमकर बिक रही है. इस गाड़ी ने अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि बलेनो ने 10 लाख बिक्री का आंकड़ा हासिल कर लिया है. मारुति सुजुकी बलेनो को पहली बार अक्टूबर 2015 में भारत में लॉन्च किया गया था. 10 लाख का आंकड़ा हासिल करने में इसे छह साल से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा है. इस तरह इस प्रीमियम हैचबैक ने सबसे कम समय में इस उपलब्धि को हासिल किया है.

भारत में बलेनो के इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो इसे पहली बार अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था. मारुति सुजुकी ने 2017 में परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड बलेनो आरएस भी लॉन्च किया था, लेकिन बाद में ज्यादा बिक्री नहीं होने के कारण इसे बंद कर दिया गया. 2019 में, इस प्रीमियम हैचबैक को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिला और यह BS6 नियमों का पालन करने वाली भारत की पहली कार भी बन गई. अब, अपने लॉन्च के छह साल बाद बलेनो 10 लाख बिक्री को पार करने वाली सबसे तेज प्रीमियम हैचबैक बन गई है.

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव (मार्केटिंग और सेल्स) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, “अपने लॉन्च के बाद से, बलेनो ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. इसने डिजाइन, सेफ्टी और इनोवेशन में नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं. 25% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ, बलेनो ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. बलेनो ने वास्तव में देश भर के ग्राहकों और ऑटो एक्सपर्ट्स दोनों का दिल जीत लिया है.”

(Article: Shakti Nath Jha)

