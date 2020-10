Maruti Suzuki Alto ने पूरे किए 20 साल, बिक्री 40 लाख यूनिट के पार, 16 साल से है नबंर 1 सेलिंग कार

Maruti Suzuki Alto completes 20 years in India: मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की एंट्री लेवल कार ऑल्टो के दो दशक यानी 20 साल पूरे हो गए है. इन 20 सालों में कंपनी ने ऑल्टो की 40 लाख से अधिक यूनिट बेची हैं. मारुति ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि ऑल्टो के 20 साल पूरे हो गए हैं. यह मॉडल आज 40 लाख भारतीय परिवारों के पास है. कंपनी ने कहा कि पिछले दो दशक के दौरान इस मॉडल में काफी बदलाव हुए हैं. ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप ऑल्टो को ‘अपग्रेड’ किया गया है.

कंपनी ने ऑल्टो को साल 2000 में पेश किया था. ऑल्टो ने 2008 में 10 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पर किया था. 2012 में इसने 20 लाख और 2016 में 30 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया. कंपनी ऑल्टो को 40 से अधिक देशों एक्सपोर्ट भी करती है. इनमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया जैसे बाजार शामिल हैं.

मारुति के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘पिछले दो दशक के दौरान ऑल्टो ने भारत के आवागमन के तरीके को बदला है. पिछले 16 साल से ऑल्टो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. यह मॉडल आज भी भारतीयों के दिलों को जीत रहा है.’’ श्रीवास्तव ने आगे कहा कि हर बार अपडेशन के बाद इस मॉडल का आकर्षण बढ़ा है. यह पहली बार कार खरीदने वालों का पसंदीदा मॉडल है. 2019-20 में ऑल्टो के 76 फीसदी खरीदारों के लिए यह उनकी पहली कार थी. चालू साल में यह आंकड़ा बढ़कर 84 फीसदी हो गया है.

Alto की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 294800 रुपये से शुरू है. यह पेट्रोल और CNG वर्जन में आती है. Alto का 796cc, 12 वॉल्व, 3 सिलिंडर BS6 पेट्रोल इंजन 35.3 KW पावर और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. CNG वर्जन में इंजन 30.1 kW की मैक्सिमम पावर और 60 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. दोनों वर्जन्स के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. Alto के पेट्रोल वर्जन का माइलेज 22.05 kmpl है. वहीं CNG वर्जन में माइलेज 31.59 km/kg है.

