Maruti Suzuki Milstone: गांवों में भी फर्राटा भर रही हैं मारुति की कारें, बिक्री ने पार किया 50 लाख का पड़ाव

Maruti Suzuki Sales Milestone: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने देश के ग्रामीण इलाकों में बिक्री का नया पड़ाव पार कर लिया है. कंपनी ने आज बुधवार 21 जुलाई को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उसने गांवों में 50 लाख कम्यूलेटिव सेल्स का माइलस्टोन पार कर लिया है. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में उसके 1700 से अधिक कस्टमाइज्ड आउटलेट्स हैं. इन ग्रामीण आउटलेट्स के जरिए जिनके जरिए कंपनी के 40 फीसदी गाड़ियों की बिक्री होती है. अप्रैल-जून 2021 तिमाही में कंपनी ने 3,53,614 यूनिट्स की बिक्री की. पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी ने 14,57,861 यूनिट्स की बिक्री की थी जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 15,63,297 यूनिट्स का था.

इस उपलब्धि पर कंपनी के सीनियर एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग एंड सेल्स) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि ग्राहकों और लोकल डीलर पार्टनर्स के सहयोग से यह माइलस्टोन छूना संभव हो सका है. श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी ने कई वर्षों से ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों की जरूरतों का सावधानपूर्वक अध्ययन किया है और इसके मुताबिक प्रॉडक्ट्स व सर्विसेज को उपलब्ध कराने को लेकर कंपनी प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों पर अधिक ध्यान और देखभाल की जरूरत पड़ती है.

श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि कंपनी ने 12.5 हजार स्पेशियली ट्रेंड डीलरशिप पर्सनल के साथ ‘गो लोकल’ की फिलॉसफी अपनाई. येस्पेशियली ट्रेंड डीलरशिप ‘रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जेक्यूटिव्स’ (आरडीएसई) ग्राहकों की उम्मीद के मुताबिक स्थानीय संस्कृति और परंपरा को समझते हैं.

मारुति सुजुकी ने सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में पोटेंशियल की पहचान की 2008 में इसे लेकर स्ट्रेटजी तैयार की गई जोकि उस समय आई वैश्विक मंदी से बहुत प्रभावित नहीं थी. कंपनी ने ‘घर घर में मारुति’ का लक्ष्य तैयार किया और इसके मुताबिक एक नेटवर्क तैयार किया. इसके तहत ग्रामीण ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई गई. ग्रामीण ग्राहकों की बदलती इच्छाओं के मुताबिक गांवों में प्रीमियम कार नेक्सा के लिए रिटेल आउटलेट शुरु किया गया. गांवों में सेल्स नेटवर्क के अलावा कंपनी ने ग्रामीण ग्राहकों को आफ्टर-सेल्स सपोर्ट के लिए 4 हजार से अधिक सर्विस टच प्वाइंट्स स्थापित किए हैं जिसमें 235 सर्विस ऑन व्हील्स हैं.

