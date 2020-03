13000 रु तक सस्ते में खरीदें Hero स्कूटर, कंपनी खाली कर रही स्टॉक

1 अप्रैल 2020 से देश में नए BS-VI एमिशन नॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं. इसे देखते हुए कार और टूव्हीलर कंपनियां BS-IV मॉडल्स का स्टॉक निकालने में लगी हुई हैं. इसके लिए ऑफर्स की पेशकश कर ग्राहकों को लुभाया जा रहा है. हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने भी ऐसा ही एक ऑफर निकाला है, जिसके तहत कंपनी चुनिंदा स्कूटर्स के BS-IV मॉडल पर 13000 रुपये तक की बचत करने का मौका दे रही है.

जिन हीरो स्कूटर्स पर यह ऑफर मान्य है, उनमें मैस्ट्रो ऐज 125, मैस्ट्रो ऐज 110, डेस्टिनी 125, प्लेजर और प्लेजर+ शामिल हैं. 13000 रुपये तक की बचत में 5000 रुपये तक का कैश बेनिफिट शामिल है. कंपनी का कहना है कि इन स्कूटर के BS-VI मॉडल, BS-IV मॉडल की तुलना में 8000 रुपये तक महंगे होंगे. यानी अभी BS-IV मॉडल खरीदने पर 8000 रुपये तक की बचत होगी. हीरो मोटोकॉर्प स्कूटर को EMI पर खरीदने की भी सुविधा दे रही है. इसके लिए डाउन पेमेंट 1234 रुपये से शुरू है.

हीरो मोटोकॉर्प का यह ऑफर 31 मार्च 2020 तक या BS-IV स्टॉक खत्म होने तक मान्य है. 5000 रुपये तक का कैश बेनिफिट डुएट को छोड़ अन्य सभी हीरो स्कूटर्स पर उपलब्ध होगा. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, ऑफर का फायदा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में नहीं लिया जा सकता.

हीरो मोटोकॉर्प भारत में इस वक्त Xpulse 200, Xpulse 200T, Xtreme 200S, Xtreme 200R, Karizma ZMR, Xtreme Sports, Achiever 150, Glamour, Super Splendor IBS, New Super Splendor IBS, Passion, Splendor iSmart+ IBS, HF Deluxe IBS i3S बाइक की बिक्री करती है. इसके स्कूटर पोर्टफोलियो में Destini 125, Duet, Maestro Edge, Maestro Edge 125, Pleasure, Pleasure+ शामिल हैं.

(नोट: इस बारे में अधिक जानकारी हीरो मोटोकॉर्प की डीलरशिप से ली जा सकती है.)

