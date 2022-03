March 2022 Car Discounts: मारुति की इन गाड़ियों पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, जानें किस पर कितनी कर सकते हैं बचत

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपने ग्राहकों को मार्च महीने में कई शानदार ऑफर दे रही है. यहां हमने सभी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया है.

कंपनियां इस महीने कार खरीदारों को कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर रही हैं.

March 2022 Car Discounts: भारत इस महीने होली का त्योहार मनाने के लिए तैयार है, ऐसे में इस मौके पर कार बनाने वाली कंपनियां को ज्यादा बिक्री की उम्मीद है. इसके चलते कंपनियां इस महीने कार खरीदारों को कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर रही हैं. देश की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी भी अपने प्रोडक्ट लाइन-अप पर शानदार डील दे रही है. आइए जानते हैं कि इस साल मार्च में आप मारुति सुजुकी की अलग-अलग कारों की खरीदारी पर कितनी बचत कर सकते हैं. Maruti Suzuki Arena पर मार्च 2022 में डिस्काउंट Maruti Suzuki Alto कंपनी की सबसे किफ़ायती हैचबैक – मारुति सुजुकी ऑल्टो को 3,000 रुपये की कॉर्पोरेट छूट, 15,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये तक के कैश बेनिफिट के साथ खरीदा जा सकता है. इस महीने मारुति सुजुकी ऑल्टो की खरीदारी पर कुल मिलाकर करीब 28,000 रुपये की छूट का फायदा उठाया जा सकता है. Maruti Suzuki S-Presso छोटी एसयूवी – S-Presso ऑल्टो जैसी ही रेंज में है. एस-प्रेसो के पेट्रोल-मैनुअल ट्रिम्स पर डायरेक्ट कैश बेनिफिट उपलब्ध है, जो 15,000 रुपये तक जाता है. इसके साथ ही इस महीने एस-प्रेसो पर 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी लागू है. Maruti Suzuki Eeco मारुति सुजुकी ईको पर छूट कुल मिलाकर 28,000 रुपये तक है. इस डील में 3,000 रुपये कॉर्पोरेट बेनिफिट, 15,000 रुपये एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये कैश डिस्काउंट शामिल है. Oben EV की पहली इलेक्ट्रिक बाइक Oben Rorr लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेगी 200 किमी, जानें इसकी खूबियां Maruti Suzuki WagonR Maruti Suzuki WagonR आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. इस महीने इसकी खरीदारी पर कुल 39,000 रुपये का डिस्काउंट लागू है. इस ऑफर में 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 4,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल है. Maruti Suzuki Celerio एरिना चैन में कंपनी की लेटेस्ट कार – सेलेरियो को 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस, 10,000 रुपये के कैश बेनिफिट और 3,000 रुपये के कॉर्पोरेट डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. Maruti Suzuki Swift स्विफ्ट की खरीदारी पर 15,000 रुपये तक का कैश बेनिफिट है, जबकि खरीदारी पर 10,000 रुपये का फिक्स्ड एक्सचेंज बोनस भी लागू है. कॉर्पोरेट डिस्काउंट के रूप में 3,000 रुपये का एक और लाभ उठाया जा सकता है. Maruti Suzuki Dzire देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी की कॉम्पैक्ट सेडान इस महीने कुल 23,000 रुपये तक की छूट के साथ बिक्री पर है. इस डील में 10,000 रुपये का कैश बेनिफिट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है. Maruti Suzuki Vitara Brezza Vitara Brezza देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4m कॉम्पैक्ट SUVs में से एक है. इस महीने इसे खरीदने पर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत पर 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. कंपनी इसे 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस, 5,000 रुपये के कैश बेनिफिट और 2,500 रुपये कॉर्पोरेट डिस्काउंट के साथ ऑफर कर रही है. Royal Enfield की नई बाइक Scram 411 लॉन्च, 2.03 लाख रुपये शुरुआती कीमत, जानिए इसमें क्या है खास Maruti Suzuki Nexa पर मार्च 2022 में डिस्काउंट Maruti Suzuki Ignis मारुति सुजुकी इग्निस कंपनी के नेक्सा चैन के आउटलेट में सबसे किफायती वाहन है. हालांकि, यह 32,000 रुपये तक की दिलचस्प छूट के साथ भी उपलब्ध है. इस ऑफर में 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपये का कैश बेनिफिट और 2,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है. Maruti Suzuki Ciaz इस सी-सेगमेंट सेडान को 10,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ ही 25,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीदा जा सकता है. इसके अलावा, इस महीने मारुति सुजुकी सियाज को खरीदने पर 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट भी उठाया जा सकता है. Maruti Suzuki S-Cross मारुति सुजुकी एस-क्रॉस पर छूट में 20,000 रुपये तक का कैश बेनिफिट, 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट लाभ शामिल है. इन गाड़ियों पर नहीं मिल रहा कोई डिस्काउंट हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी बलेनो पर छूट की घोषणा अभी नहीं की गई है. इसके अलावा, कंपनी अपनी एस-सीएनजी रेंज पर कोई छूट नहीं दे रही है. Ertiga और XL6 जैसे चुनिंदा मॉडलों को भी छूट से दूर रखा गया है. (Article: Mohit Bhardwaj)

