Mahindra का पहला BS VI व्हीकल XUV300 लॉन्च, चुकानी होगी इतनी ज्यादा कीमत

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (Mahindra & Mahindra) ने अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV XUV300 का BS VI कंप्लायंट वेरिएंट पेश कर दिया है. अभी इस SUV के केवल पेट्रोल वेरिएंट को नए लागू होने वाले एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड किया गया है. BS VI Mahindra XUV300 खरीदने के लिए 20000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे.

XUV300 महिन्द्रा की पहली गाड़ी है, जिसे BS VI स्टैंडर्ड के अनुकूल बनाया गया है. इस व्हीकल के बेस W4 वेरिएंट की कीमत बढ़कर अब 8.3 लाख रुपये हो गई है, जबकि टॉप W8 (ऑप्शनल पैक ड्युअल टोन) वेरिएंट की कीमत बढ़कर 11.99 लाख रुपये हो गई है. वेरिएंट के हिसाब से BS VI Mahindra XUV300 पेट्रोल की नई एक्स शोरूम कीमतें इस तरह हैं…

W4: Rs 8.3 लाख

W6: Rs 9.1 लाख

W8: Rs 10.6 लाख

W8 (ऑप्शनल पैक): Rs 11.8 लाख

W8 (ऑप्शनल पैक ड्युअल टोन): Rs 11.9 लाख

एक Hyundai Kona से दूसरी हो जाएगी चार्ज, इन 4 शहरों में कंपनी दे रही यह खास सर्विस

Mahindra XUV300 में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है. इसकी मोटर 108bhp पावर और 200Nm टॉर्क जनरेट करती है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. XUV300 में एक 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन भी मिलता है. साथ में मैनुअल व ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प दिया गया है. महिन्द्रा ने कहा है कि वह चरणबद्ध तरीके से अपने मॉडल्स को नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप बना रही है. इसमें डीजल XUV300 भी शामिल है. Mahindra XUV300 का मुकाबला Maruti Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue, Honda WR-V, Ford EcoSport, और Tata Nexon से है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.