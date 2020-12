Mahindra Scorpio, XUV500, Bolero, Marazzo पर बंपर छूट; 3 लाख रु तक सस्ते में खरीदें

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा की गाड़ियों पर दिसंबर 2020 का ऑफर चालू है. हालांकि ये ऑफर महिन्द्रा डीलरशिप्स की ओर से है. कुछ महिन्द्रा डीलर गाड़ियों पर 20000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक के फायदे दे रहे हैं. इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉरपोरेट डिस्काउंट और कॉम्प्लिमेंटरी एक्सेसरीज पैकेज शामिल हैं. महिन्द्रा की जिन गाड़ियों पर ऑफर का फायदा लिया जा सकता है, उनमें Bolero, Scorpio, Marazzo, XUV 300, XUV 500 और Alturas G4 शामिल हैं.

महिन्द्रा बोलेरो पर डीलरशिप्स की ओर से 20500 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. इसमें 6500 रुपये का कैश डिस्काउंट, 4000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट और 10000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है. मराजो मिडसाइज एमपीवी पर 15000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5000 रुपये का कॉम्प्लिमेंटरी एक्सेसरी पैकेज दिया जा रहा है. यानी कुल मिलाकर दिसंबर में 25000 रुपये तक के फायदे मराजो की खरीद पर हासिल किए जा सकते हैं.

महिन्द्रा स्कॉर्पियो के S5 वेरिएंट की खरीद पर 60000 रुपये तक की बचत की जा सकती है. इसमें 20000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 25000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 5000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट और 10000 रुपये का एक्सेसरी पैकेज शामिल है. XUV300 सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी पेट्रोल मॉडल्स पर 25000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट मिल रहा है. वहीं डीजल मॉडल्स पर 10000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 25000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 5000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट और 6500 रुपये की एक्सेसरी की पेशकश की जा रही है.

महिन्द्रा XUV500 के W5 और W7 वेरिएंट की खरीद पर 13000 रुपये के कैश बेनिफिट्स, 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 9000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट मिल रहा है. बाकी वेरिएंट्स पर 5,000 रुपये के एडिशनल एक्सेसरी पैकेज की पेशकश की जा रही है. इसी तरह महिन्द्रा Alturas G4 पर 2.2 लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. 50000 रुपये के एक्सचेंज बोनस, 16000 रुपये के कॉरपोरेट डिस्काउंट और 20,000 रुपये के एक्सेसरी पैकेज का भी फायदा लिया जा सकता है.

Story By: Rahul Kapoor

