Mahindra ने TUV300 की जगह लॉन्च की Bolero Neo, यहां देखिए कीमत और खूबियों का पूरा ब्योरा

Mahindra Bolero Neo Launched: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मंगलवार को देश में Bolero Neo को लॉन्च किया है. इसकी कीमत 8.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) N4 वेरिएंट के लिए है. यह अब देशभर की महिंद्रा डीलरशिप में आज से उपलब्ध होगा. Bolero Neo TUV300 का फेसलिफ्ट वर्जन है, जो अब बंद हो चुकी है. नई Bolero Neo में सात सीट और तीन वेरिएंट (N4- बेस, N8- मिड, N10- टॉप) और सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. सात कलर ऑप्शन में Rocky Beige, मैजेस्टिक सिल्वर, हाईवे रेड, पर्ल व्हाइट, डायमंड व्हाइट, नैपोली ब्लैक और रॉयल गोल्ड शामिल है.

महिंद्रा ने यह भी एलान किया है कि बाद में मल्टी-टेरेन टेक्नोलॉजी के साथ एक ऑप्शनल वेरिएंट N10 (O) लॉन्च किया जाएगा. Bolero Neo में TUV300 वाला समान इंजन मौजूद है, जिसका मतलब है कि 1.5 लीटर थ्री-सिलेंडर डीजल बीएस 6 इंजन है, जो 100 hp की पावर और 260 Nm का torque देता है. इंजन पांच-स्पीड मैनुअल गीयरबॉक्स के साथ आता है. एसयूवी में इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक भी है.

नई SUV थर्ड जेनरेशन लेडर-फ्रेम chassis पर बिल्ट की गई है. इसमें रियर व्हील सिस्टम मिलता है, जो इसे इसकी प्रतिद्वंद्वी सब-कॉम्पैक्ट SUV से अलग करता है. महिंद्रा टॉप स्पेसिफिकेशन्स वाले N10 वेरिएंट में मैकेनिकली लॉकिंग भी अलग दे रही है.

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव डिवीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय नाकरा ने कहा कि नई Bolero Neo में बेहतर डिजाइन, परफॉर्मेंस और इंजीनियरिंग के साथ यह ऑथेंटिक Bolero के डीएनए के साथ सही बैठती है. जो इसे बोल्ड और निडर युवा भारत के लिए उपयुक्त बनाता है. उन्होंने आगे कहा कि Bolero SUV ब्रांड पोर्टफोलियो में Bolero Neo के जुड़ने से उन्हें देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में Bolero को बनाए रखने में मदद मिलेगी.

