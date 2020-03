Mahindra Bolero BS-VI लॉन्च, पहले से ज्यादा पावरफुल; जानें कीमत और फीचर्स

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (M&M) ने भारतीय बाजार में अपना पहला BS-VI प्रॉडक्ट लॉन्च कर दिया है. यह Mahindra Bolero BS-VI है. इसकी एक्स शोरूम मुंबई कीमत 7.76 लाख से 8.78 लाख रुपये तक है. कंपनी ने इस गाड़ी के कई वेरिएंट हटा दिए हैं. अब बोलेरो केवल B4, B6 और B6 (O) में उपलब्ध है. BS-VI वर्जन में महिन्द्रा बोलेरो के एक्सटीरियर में भी बदलाव हुआ है. पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए मेटल बंपर्स जोड़े गए हैं. महिन्द्रा ने व्हीकल में X शेप्ड फॉग लाइट्स लगाई हैं. ग्रिल डिजाइन भी ​बदली हुई है.

नई बोलेरो भी 7 सीटर है. केबिन में म्यूजिक सिस्टम और USB सपोर्ट दिया गया है. सेफ्टी फीचर्स में EDB के साथ ABS, ड्युअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर हैं. इसके अलावा स्पीड लिमिटिंग अलर्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर्स भी हैं.

महिन्द्रा बोलेरो BS-VI में 1.5 लीटर, 3 सिलिंडर BS-VI इंजन है. यह 75 hp पावर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह आउटपुट पहले के मुकाबले 5 hp और 15 Nm ज्यादा है. बेहतर फ्यूल इफीशिएंसी के लिए इंजन स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. बोलेरो अब केवल 2WD मोड में उपलब्ध है.

Mahindra Bolero की टक्कर Tata Sumo से थी. सूमो को बंद हुए लंबा वक्त हो चुका है और अभी तक टाटा मोटर्स इसका रिप्लेसमेंट नहीं लाई है. यानी अभी Mahindra Bolero BS-VI का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है. यह ग्रामीण इलाके में काफी पॉपुलर है, शायद इसीलिए कंपनी ने अभी तक बोलेरो को बंद नहीं किया है.

