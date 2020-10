Land Rover Defender भारत में लॉन्च, कीमत 73.98 लाख रु से शुरू; इन शानदार फीचर्स से लैस

Jaguar Land Rover India ने भारत में अपनी आइकॉनिक SUV Defender को लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 73.98 लाख रुपये से शुरू है. यह देश में दो बॉडी स्टाइल्स में उपलब्ध होगी. नई Defender 90 (थ्री डोर) की एक्स शोरूम कीमत 73.98 लाख रुपये से शुरू है. वहीं Defender 110 (5 डोर) की कीमत 79.94 लाख रुपये से शुरू है. Defender 110 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, वहीं Defender 90 की डिलीवरी वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही से शुरू होगी.

Land Rover Defender के विभिन्न वेरिएंट की कीमतें…

Land Rover Defender में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. 296 hp पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में ट्विन ट्रांसफर केसेस के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है. The Land Rover Defender का भारत में इस प्राइस रेंज में कोई डायरेक्ट प्रतिद्वंदी नहीं है. हालांकि ऑफ रोडिंग के मामले में इसकी टक्कर Jeep Wrangler से रहेगी.

डिफेंडर नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आर्किटेक्चर सपोर्टिंग SOTA (सॉफ्टवेयर ओवर द एयर) के साथ आएगी. इससे ग्राहक को बिना रिटेलर के पास जाए अपडेट्स प्राप्त हो जाएंगे. डिफेंडर में नेविगेशन फीचर्स के साथ 25.4 cm टचस्क्रीन दी गई है. डिफेंडर में 10 इंच Pivi Pro इन्फोटेनमेंट सिस्टम, LED हैडलैंप्स, थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड हैं. गाड़ी में एक क्लियरसाइट रियर व्यू मिरर है, जो रूफ एंटीना के जरिए लाइव वीडियो फीड का इस्तेमाल करता है. इसके चलते रियर विंडस्क्रीन के सामने अवरोध पैदा हो जाने पर भी ड्राइवर को कार के पीछे का व्यू साफ दिखाई ​देता है.

ऑफ रोडिंग के​ लिए Defender में 38 डिग्री का मैक्सिमम एप्रोच एंगल दिया गया है. इसके अलावा 900 mm गहराई की वाटर वेडिंग क्षमता है. गाड़ी की मैक्सिमम टोइंग कैपेसिटी 3,720 kg है. रूफ लोड कैपेसिटी 168 kg है. ट्विन स्पीड ट्रांसफर बॉक्स (High/Low Range), हिल लॉन्च असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, (ETC), ऑल व्हील ड्राइव (AWD), इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, ABS, ऑल टेरेन प्रॉग्रेस कंट्रोल, वर्ल्ड फर्स्ट कन्फीगरेबल टेरेन रिस्पॉन्स आदि भी हैं.

Defender की बिक्री भारत में मौजूद लैंड रोवर की 27 डीलरशिप से होगी. ग्राहक 170 इंडीविजुअल एक्ससेरीज और 4 ​एक्सेसरीज पैक्स में से अपनी पसंद की एक्सेसरी चुन सकेंगे. 4 प्री कस्टमाइज्ड एक्सेसरी पैक्स में एक्सप्लोरर पैक, एडवेंचर पैक, कंट्री पैक व अर्बन पैक शामिल हैं. JLR इंडिया के प्रेसिडेंट व मैनेजिंग डायरेक्ट रोहित सूरी ने कहा कि अभी तक लैंड रोवर ब्रांड के तहत भारत में Discovery और Range Rover उपलब्ध थीं. अब Defender भी भारत में मौजूद होगी. ​Defender, एडवेंचर, ट्रैवलिंग के शौकीनों के लिए अच्छा विकल्प साबित होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.