Lambretta की हो रही है वापसी, ऑटो एक्सपो 2020 में G-special ई-स्कूटर करेगा ग्लोबल डेब्यू

भारत में Lambretta ब्रांड एक बार फिर दस्तक देने जा रहा है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर एलान कर दिया है कि वह अपने ऑल इलेक्ट्रिक G-special स्कूटर को फरवरी 2020 मे होने जा रहे ऑटो एक्सपो में शोकेस करेगी. Lambretta ने एक साल पहले घोषणा की थी कि वह लोहिया ऑटो के साथ मिलकर एक ज्वॉइंट वेंचर के जरिए भारत में फिर से परिचालन शुरू करेगी. हालांकि इस पार्टनरशिप को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

Lambretta ने हाल ही में G325 पेट्रोल स्कूटर को इटली के मिलान में चल रहे EICMA मोटरसाइकिल शो में डिस्प्ले किया है. आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर G325 पर बेस्ड होगा. G325 के फ्रंट में लॉन्ग शार्प ब्रेक हैं, जो कि Lambretta के स्कूटर्स का सिग्नेचर विजुअल फीचर है. इसके साइड पैनल्स इंटरचेंजेबल हैं.

G-Special ऑल इलेक्ट्रिक Lambretta स्कूटर के फ्रंट में रेक्टेंग्युलर हैडलैंप मिलने की उम्मीद है और ये LED हो सकती हैं. इसके अलावा इस स्कूटर में फ्रंट डिस्क ब्रेक, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आदि फीचर्स भी मिल सकते हैं. कंपनी ने संकेत दिया है कि G-special इलेक्ट्रिक स्कूटर एक हाई पावर मॉडल होगा.

Lambretta G-special ई-स्कूटर का मुकाबला मुख्य रूप से Ather 450 से होगा. Ather 450 इस वक्त भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बेस्ट माना जाता है. Lambretta G-special के बारे में बाकी डिटेल्स का खुलासा Auto Expo 2020 में ही होगा.

Story By: Pradeep Shah

