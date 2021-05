High Mileage Cars: 10 लाख तक रेंज में सबसे ज्यादा माइलेज वाली 5 कारें, 1 लीटर में चलेंगी 25 किमी से ज्यादा

High Mileage Cars: महंगे तेल का असर लोगों की जेब पर पड़ रहा और इसका असर उनके आने-जाने पर भी पड़ रहा है. कई लोगों ने चार पहिए से सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि इससे चलना महंगा होता जा रहा है और महज रस्मी तौर पर इसे चला रहे हैं ताकि लंबे समय तक रखे जाने के चलते कोई तकनीकी समस्या न आ जाए. ऐसे समय में लोग अधिक माइलेज वाली कार गूगल कर रहे हैं ताकि महंगे तेल के चलते जेब पर भार कम पड़े. देश के कई शहरों में पेट्रोल के भाव 100 रुपये के स्तर को पार कर गए हैं. ऐसे में 10 लाख से कम प्राइस में भी Hyundai i20, Tata Altroz और Hyundai Verna 25 किमी प्रति लीटर की माइलेज दे रही हैं जिससे तेल पर खर्च कुछ कम होगा.

Maruti Ertiga की सीएनजी मॉडल प्रति किग्रा 26 किमी तक का माइलेज दे रही है. वहीं Maruti Wagon R की बात करें तो इसकी सीएनजी मॉडल 26 किमी का माइलेज दी रही है. नीचे कुछ ऐसी कारों की सूची दी जा रही है, जो 25 या इससे अधिक का माइलेज दे रही हैं.

महंगे तेल ने बढ़ाई माइलेज की अहमियत! ये हैं एक लीटर में सबसे ज्यादा चलने वाली बाइक्स, जोरदार एवरेज और दाम भी कम

