Kia Motors ला रही है Carnival MPV, जनवरी-फरवरी में होगी लॉन्च; हर 6 माह पर नया मॉडल पेश करने का प्लान

दक्षिण कोरिया की वाहन बनाने वाली कंपनी किया मोटर्स (Kia Motors) वाहन क्षेत्र में नरमी के बावजूद भारत को लेकर उत्साहित है. कंपनी ने हर छह महीने में नया वाहन पेश करने की योजना बनाई है. कंपनी अगले साल की शुरुआत में लग्जरी मल्टी पर्पस व्हीकल (MPV) Carnival पेश करेगी. कंपनी का दावा है कि सुविधाओं के मामले में यह देश में अपनी तरह का पहला वाहन होगा.

Kia Motors का यह भी मानना है कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती समेत सुधारों को लेकर जो कदम उठाए हैं, उससे अगले वित्त वर्ष से आर्थिक वृद्धि तेज होगी और वाहनों की मांग बढ़ेगी.

किया मोटर्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और बिक्री व मार्केटिंग प्रमुख मनोहर भट्ट ने आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में पहले कारखाने के उद्घाटन के मौके पर कहा, ‘‘भारत में काफी संभावनाएं हैं. इसी संभावना को देखते हुए हम अगले साल जनवरी-फरवरी में नया मॉडल Carnival लाएंगे. यह लग्जरी एमपीवी होगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘Carnival अपनी तरह का पहला वाहन होगा. यह 6 से 8 सीट वाली बड़ी और काफी आरामदायक कार होगी. सुविधाओं और विशेषताओं के मामले में इस तरह की गाड़ी अभी भारतीय बाजार में नहीं है.’’ कंपनी के एक अन्य अधिकारी के अनुसार इसकी कीमत 30 लाख रुपये से ऊपर होगी.

अल्टो जैसी कम कीमत वाली कार लाने के बारे में पूछे जाने पर भट्ट ने कहा कि इस प्रकार के वाहन लाने की हमारी योजना नहीं है. साथ ही यह भी कहा कि कंपनी के पोर्टफोलियो में कोई हैचबैक नहीं है. लिहाजा हम इस पर विचार करेंगे. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले auto expo में हम 8 से 10 लाख की श्रेणी में वाहन ला सकते हैं.

इस वक्त Kia भारत में Seltos SUV की बिक्री करती है. इसे अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था और अब तक इसकी 75000 बुकिंग हो चुकी हैं. साथ ही यह पिछले दो महीने से भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी हुई है. अपनी अच्छी बिक्री से सेल्टोस ने Kia मोटर्स को भारत की चौथी सबसे बड़ी कार कंपनी बना दिया है.

