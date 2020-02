Kia की ये इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज में 450 KM का तय करती है सफर, Auto Expo 2020 में दिखेगी झलक

Auto Expo 2020: किया मोटर्स इंडिया (Kia Motors Indian) दिल्ली ऑटो एक्सपो 2020 (Delhi Auto Expo 2020) में फ्यूचर मोबिलिटी की भी झलक दिखाएगी. कंपनी ने अपनी दो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोकेस करेगी. कंपनी ने बताया कि एक्सपो में वह सोल ईवी (Soul EV) और निरो ईवी (Niro EV) का प्रदर्शन करेगी. इसके अलावा, किया अपनी बहुप्रतिक्षित MPV Carnival को लॉन्च करेगी. इसके अलावा, सेल्टोस X-Line कॉन्सेप्‍ट भी दिखाएगी. किया ने अपनी पवेलियन थीम ‘इनोवेटिंग फ्यूचर’ रखा है. किया ऑटो एक्सपो 2020 में कुल 14 प्रोडक्‍ट्स दिखाएगी.

कंपनी का कहना है कि किया ने सोल ईवी को 2018 लॉस एंजिलिस मोटर शो में ग्लोबल लॉन्च किया था. इसमें एक 64 kWh लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी पैक है, जो सिंगल चार्ज में लगभग 450 किमी चलता है. वहीं, किया निरो ईवी एक crossover इलेक्ट्रिक एसयूवी है. निरो ईवी ने दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नया स्टैंडर्ड बनाया है. इसकी रेंज करीब 450 किमी है. यह स्पेस, फ्लैक्सिबिलिटी के लिहाज काफी बेहतर ​है.

बता दें, ऑटो एक्सपो में किया अपने नेक्स्ट जेनरेशन मोबिलिटी प्रोडक्‍ट्स की झलक दिखाएगी. यही नहीं, किया मोटर्स इंडिया 2019 रेड डॉट अवार्ड विजेता XCeed का प्रदर्शन भी करेगी. कंपनी का दावा है कि यह एक ट्रेंड-सेटिंग crossover utility vehicle है.

कंपनी के अनुसार, वह कार्निवल के लॉन्च और कॉम्पैक्ट एसयूवी कॉन्सेप्ट का ग्लोबल अनवील करेगी. इसके साथ किया सेल्टोस X-Line कॉन्सेप्‍ट को भी शोकेस किया जाएगा. इसके अलावा, कनेक्टेड कार प्रेमियों के लिये UVO CONNECT टेलीमैटिक्स सिस्टम जैसी फ्‍यूचरस्टिक टेक्‍नोलॉजीज दिखाई जाएगी. बता दें, किया पविलियन 3,150 वर्गमीटर में फैला है और हॉल नंबर 7 में स्थित है.

किया मोटर्स ने भारतीय कार मार्केट में अपने सेल्टोस मॉडल के साथ आगाज किया था. पहले दिन किया सेल्टोस की 6,046 बुकिंग की गई थी. किया मोटर्स का नेटवर्क काफी बड़े पैमाने पर फैला है. कंपनी ने 160 छोटे-बड़े शहरों में कारों की बिक्री के 265 टच प्वाइंट बनाए हैं.

बता दें, किया मोटर्स ने अप्रैल 2017 में किया मोटर्स ने भारत में आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया था. इस प्लांट से अगस्त 2019 में कारों का उत्‍पादन किया गया है. इस प्लांट की प्रोडक्टशन क्षमता सालाना तीन लाख कारों की है.

