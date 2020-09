Kia Motors के अनंतपुर प्लांट से निकली पहली Sonet; लॉन्च डेट, फीचर्स और इंजन डिटेल

किया मोटर्स (Kia Motors) के अनंतपुर प्लांट से नई एसयूवी सोनेट (Sonet) की पहली कार बनकर निकली. किया का कहना है कि यह कंपनी का एक और ‘मेड इन इंडिया’ प्रोडक्ट है. किया भारत को सोनेट के लिए एक्सपोर्ट हब के तौर पर देख रही है, जहां से वह करीब 70 देशों को इसका निर्यात करेगी. कंपनी का कहना है कि करीब 1 लाख किमी तक अलग-अलग क्लाइमेट में टेस्टिंग के बाद कंपनी ने सोनेट का व्यापक उत्पादन करने का फैसला किया. भारतीय बाजार में Kia Sonet की प्री-बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो गई थी. अबतक 6,523 बुकिंग की जा चुकी है. कंपनी ने बीते 7 अगस्त को इसका वर्ल्ड प्रीमियर किया था.

किया मोटर्स के अनुसार, भारत में सोने 18 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है. इसी दिन से इसकी डिलिवरी भी शुरू हो जाएगी. कंपनी का कहना है कि इसमें अपने सेगमेंट के 30 से अधिक बेहतरीन फीचर्स हैं. किया सोनेट की बुकिंग अभी भी शुरू है. इच्छुक ग्राहक 160 से अधिक शहरों में कंपनी के 265 से अधिक टच प्वाइंट या किया मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट www.kia.com/in के जरिए आनलाइन कर सकते हैं. बता दें, किया ग्राहकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव देने के लिए पूरी तरह पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है. जिससे वे कार खरीद सके. किया ने अगस्त 2019 में अपना रिटेल कारोबार शुरू करने के बाद ही यह फीचर शुरू किया था.

सोनेट में फर्स्ट इन सेगमेंट 10.25 इंच एचडी टचस्क्रीन हाइटेक इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा. इसके अलावा बोस 7 स्पीकर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, स्मार्ट प्योर एयर प्योरिफायर विद वायरस प्रोटेक्शन आदि फीचर्स होंगे. किया सोनेट 55 कनेक्टेड फीचर्स से लैस होगी. इसके कनेक्टेड फीचर्स को स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच की मदद से एक्सेस किया जा सकेगा. इसके लिए कार में UVO कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलेगी.

इसके अलावा Sonet में दो पेट्रोल इंजन विकल्प 1.2 लीटर और 1.0 लीटर टर्बो जीडीआई मिलेंगे. डीजल इंजन विकल्प 1.5 लीटर टर्बो होगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DCT मिलेगा. साथ में 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी.इंटलीजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (IMT), मैनुअल शिफ्ट लीवर के कंट्रोल से क्लचलेस गियर शिफ्टिंग उपलब्ध कराता है. डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, जो कि फर्स्ट इन क्लास फीचर है.

