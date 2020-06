Kia Motors India ने उतारी रिफ्रेश्ड Seltos, मिलेंगे 10 नए एडिशनल फीचर्स; दो वेरिएंट किए बंद

किया मोटर्स इंडिया (Kia Motors India) ने Seltos का रिफ्रेश्ड वर्जन पेश किया है. अब किया सेल्टोस में मौजूदा फीचर्स के इतर 10 नए फीचर्स मिलेंगे. इन्हें सेफ्टी, कन्वीनिएंस, कनेक्टिविटी और डिजाइन के मोर्चे पर एड किया गया है. नए फीचर्स में स्मार्टवॉच से कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, ड्युअल टोन कलर आदि शामिल हैं. रिफ्रेश्ड किया सेल्टोस की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 9.89 लाख रुपये से शुरू है.

इसके अलावा अब किया सेल्टोस के लोअर वेरिएंट्स में भी सनरूफ जैसे 8 मौजूदा फीचर्स उपलब्ध होंगे, जो अभी इसके हायर वेरिएंट में ही हैं. रिफ्रेश्ड सेल्टोस नए ड्युअल टोन कलर ऑरेंज+व्हाइट में उपलब्ध होगी. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, मार्केट रिसर्च व ग्राहकों की वरीयता के आधार पर कंपनी ने ​सेल्टोस के दो वेरिएंट बंद करने का भी फैसला किया है. ये वेरिएंट Smartstream Petrol 1.4T-GDI GTK और GTX 7DCT हैं. रिफ्रेश्ड सेल्टोस के 16 वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमतें इस तरह हैं…

Kia Seltos में मौजूद UVO कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहक “Hello Kia” वॉइस कमांड देकर UVO को एक्टिवेट कर सकते हैं. अब UVO कनेक्टेड कार सिस्टम 9 वॉइस कमांड फीचर्स को सपोर्ट करेगा. इनमें कॉलिंग, वेदर इनफॉरमेशन, टाइव एंड डेट, इंडियन हॉलिडे इनफॉरमेशन, क्रिकेट स्कोर, मीडिया कंट्रोल, नेविगेशन कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा अब रिफ्रेश्ड सेल्टोस में UVO Smart Watch App कनेक्टिविटी विकल्प भी है. इसके जरिए सेल्टोस ओनर Android, iOS या Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम वाली अपनी स्मार्ट वॉच से कार के कनेक्टिविटी फीचर्स एक्सेस कर सकेगा. UVO अपग्रेड में एक अन्य एडिशन UVO LITE है. यह रिफ्रेश्ड सेल्टोस में इन्फोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ-साथ स्मार्ट एयर प्योरिफायर को कंट्रोल करने में मदद करेगा.

रिफ्रेश्ड सेल्टोस में सिल्वर हाइलाइट के साथ फुली ऑटोमेटिक टेंपरेचर कंट्रोल (FATC) पैनल मिलेगा. यह इंटीरियर को और ज्यादा मॉडर्न व लग्ज्यूरियस लुक देगा. अब कंपनी ने सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स में इमरजेन्सी स्टॉप सिग्नल की पेशकश की है. इसके चलते जब ड्राइवर कार की स्पीड 55kmph या इससे ज्यादा होने पर अचानक से ब्रेक लगाता है तो ब्लिंकिंग रियर लाइट अपने आप चालू हो जाती है. इस फीचर से सेल्टोस के पीछे के व्हीकल्स को इमरजेन्सी ब्रेक लगाए जाने की सूचना मिल जाती है. रिफ्रेश्ड किया सेल्टोस के कौन से वेरिएंट में क्या नए फीचर मिलेंगे और लोअर वेरिएंट में पहले से कौन से फीचर मौजूद हैं. इसकी डिटेल इस तरह है…

