किया मोटर्स लेकर आई ‘Kia Care’ प्रोग्राम, फुल सेफ्टी के साथ फ्री में सैनिटाइज करेगी कार

किया मोटर्स इंडिया (Kia Motors India) ने ‘Kia Care’ नाम का एक कैंपेन शुरू किया है. इसे व्हीकल की सर्विसिंग के दौरान सुरक्षा के उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है. यह कैंपेन इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली पहल है, जहां कारों को फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व’ बेसिस पर फ्री में सैनिटाइज किया जाता है. यह कैंपेन किया मोटर्स इंडिया के भारत में मौजूद 192 सर्विच टच प्वॉइंट्स नेटवर्क से चलाया जा रहा है. किया के टच प्वॉइंट्स 160 शहरों में मौजूद हैं.

कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, Kia Care कैंपेन विशेष रूप से तीन बड़े स्तरों- व्हीकल सेफ्टी, नेटवर्क सेफ्टी और कस्टमर सेफ्टी पर हाइजीन की जांच रेगुलेट करने के लिए है. किया मोटर्स इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ सेल्स ऑफिसर Tae Jin Park का कहना है कि नया किया केयर कैंपेन ‘Kia Promise to Care’ एश्योरेंस के तहत आता है. कैंपेन में नई हाइजीन जांच और उपायों को शामिल किया गया है ताकि ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न हो.

आगे कहा कि कोविड19 प्रभाव के चलते हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है. इसके दायरे में न केवल व्हील हाइजीन आता है बल्कि कंपनी के सर्विस सेंटर और स्टाफ भी आते हैं. इसके जरिए हम ग्राहक को इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षा के साथ किया व्हीकल की सर्विस की पेशकश कर रहे हैं.

1. व्हीकल हाइजीन प्रोग्राम में व्हीकल की अंदर की प्रॉपर क्लीनिंग और उसे डिसइन्फेक्ट किया जाना शामिल है. एक्सटीरियर के लिए टॉप वाश, एंटी माइक्रोबियल सॉल्युशन से इंटीरियर क्लीनिंग विशेषकर ज्यादा छुई जाने वाली जगहों जैसे स्टी​यरिंग व्हील, डोर हैंडल आदि की; और व्हीकल का फ्यूमीगेशन भी शामिल है. कार के अंदर फ्यूमीगेशन स्पेशल इक्विपमेंट और नेचुरल केमिकल से किया जाता है, जो स्टरलाइज और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से युक्त होता है. इस एक्टिविटी की अवधि हर डीलरशिप पर 2 सप्ताह की होगी.

2. सरकार के ताजा दिशानिर्देशों के अनुरूप किया मोटर्स इंडिया ने अपनी सभी डीलरशिप और सर्विस सेंटर पर नेटवर्क हाइजीन प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं. इनमें ग्राहक के टच प्वॉइंट पर आने से लेकर उसके जाने तक, उसके साथ बातचीत के सभी पहलू शामिल होंगे. इसमें सभी ग्राहकों व कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर उपलब्धता, रेगुलर टेंपरेचर चेक के साथ एक थ्री शिफ्ट सैनिटाइजेशन प्रोग्राम शामिल है.

3. किया केयर कैंपेन का ‘योर हाइजीन पार्ट’ ग्राहकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए है. कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सर्विस (Kia Link App का इस्तेमाल कर) के हिस्से के तौर पर ग्राहक को पिक अप व ड्रॉप सुविधा के साथ पूरी ऑनलाइन पेपरलेस व डिजिटल सर्विस मिलती है. साथ ही जीरो फिजिकल इन्वॉलवेंट के साथ एक्सक्लूसिव मोबाइल वर्कशॉप्स की एक्सेस भी मिलती है.

महिंद्रा की कारों पर 2.5 लाख तक का भारी डिस्काउंट; Scorpio, XUV500 पर भी है छूट

किया मोटर्स इंडिया ने प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत व्हीकल की फ्री सर्विसिंग की अवधि को 2 माह बढ़ा दिया है. कंपनी विभिन्न हाइजीन स्टेप्स पर अपने ग्राहकों को नियमित तौर पर अपटेड भी करेगी. इन्हें किया लिंक नोटिफिकेशंस व एसएमएस अलर्ट के ​रूप में ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.