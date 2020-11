दिवाली पर Kia Motors का तोहफा, अब मिलेगी पूरी तरह कॉन्टैक्टलेस व पेपरलेस आफ्टरसेल्स सर्विस

किया मोटर्स इंडिया (Kia Motors India) ने दिवाली पर खास शुरुआत की है. कंपनी अपने ग्राहकों को एक पूरी तरह कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस आफ्टरसेल्स सर्विस और पर्सनलाइज्ड व्हीकल सर्विस की पेशकश कर रही है. इसके तहत एक एडवांस्ड पिक एंड ड्रॉप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें कार को पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस तरीके से सर्विसिंग के लिए ले जाया और वापस किया जाएगा. यह प्रक्रिया पेपरलेस भी होगी.

एडवांस्ड पिक एंड ड्रॉप पहल से ग्राहकों के​ लिए सेफ्टी और हाइजीन सुनिश्चित होते हैं. इस पहल से किया मोटर्स इंडिया कंप्लीट कॉन्टैक्टलेस आफ्टरसेल्स प्रॉसेस ऑफर करने वाली देश में पहली कार मैन्युफैक्चरर बन गई है. इसके अलावा लाइव व्हीकल ट्रैंकिंग और नई ‘माय कन्वीनिएंस’ सर्विस पहल को भी लॉन्च किया गया है. ‘माय कन्वीनिएंस’, ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड व्हीकल मेंटीनेंस की पेशकश करती है. इन सभी पहलों का मकसद ग्राहकों के लिए आफ्टरसेल्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है.

इसके तहत ग्राहक अपने कार सर्विसिंग पैकेज को अपने जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं. ग्राहक प्री​पेड मेंटीनेंस और केयर पैक में से अपनी जरूरत के आधार पर चुनाव कर सकता है.

1. प्रीपेड मेंटीनेंस (PPM): यह किया जेनुइन पार्ट्स, ऑयल्स व लेबर सर्विसेज का कवरेज देता है, जो कि कार कितनी पुरानी और उसका माइलेज कवरेज क्या है इस पर बेस्ड होता है. ग्राहकों को उनके चुने पैकेज के आधार पर साल में एक बार कॉम्प्लिमेंटरी सर्विस जैसे व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग व टायर रोटेशन भी मिलती है. पैकेज का लाभ लेने पर ग्राहकों को इन्फ्लेशन पर सेविंग्स व प्राइस प्रोटेक्शन की भी सुविधा है. PPM के 4 पैकेज इस तरह हैं…

a. 2 Years / 20,000 Kms

b. 3 Years / 30,000 Kms

c. 4 Years / 40,000 Kms

d. 5 Years / 50,000 Kms

2. केयर पैक (कार केयर सर्विसेज): केयर पैक में भी 4 पैकेज हैं- प्रिवेंटिव केयर, फ्रेश केयर, एसी केयर और हाइजीन केयर. हर पैकेज में दो सर्विस हैं, जिनका फायदा ग्राहक अपनी सर्विस अवधि में एक बार ले सकता है. हर पैक में कवर होने वाली कार केयर सर्विस इस तरह हैं…

इसके अलावा ग्राहक को कॉम्प्लिमेंटरी अलॉय/व्हील केयर सर्विस और अन्य कार केयर सर्विसेज पर 10 फीसदी छूट भी मिलती है, अगर उनका फायदा प्रोग्राम ड्यूरेशन के दौरान लिया गया.

