डीलर्स के लिए Kia Motors लाई सपोर्ट प्रोग्राम, Covid-19 संकट में ऐसे कर रही मदद

Kia Motors India ने कोविड19 संकट के इस दौर में अपने डीलर्स को सहयोग देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है. कंपनी ने मौजूदा हालात का मूल्यांकन किया है और कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है, जहां वह अपने डीलर पार्टनर्स को सहयोग दे सकती है. किया मोटर्स द्वारा घोषित किया गया प्रोग्राम इस तरह है…

इन्वेंटरी पर सपोर्ट: कंपनी डीलर स्टॉक की इंट्रेस्ट कॉस्ट में सहयोग करेगी, जिसमें फिजिकल व ट्रांजिट स्टॉक के व्हीकल्स भी शामिल हैं.

इन्वेंटरी फंडिंग अमाउंट का रिवर्सल: कंपनी के पास पड़ा अनयूटिलाइज्ड डीलर फंड डीलरों के करंट अकाउंट में वापस भेज दिया गया है.

वारंटी और NVI क्लेम्स: वारंटी के लिए स्वीकार किए जा चुके सभी सर्विस क्लेम्स डीलर के अकांउंट में क्रेडिट किए जा चुके हैं.

एक्सटेंडेट वारंटी पेमेंट्स: वारंटी पेमेंट्स का भुगतान डीलर्स को किया जा चुका है. साथ ही किया मोटर्स ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर सभी डीलर इनवॉयसेज के लिए प्रायोरिटी क्लियरेंस की घोषणा की है.

Kia Motors India के एमडी व सीईओ कुक ह्यून शिम ने कहा कि हमारे डीलर पार्टनर कंपनी की ग्रोथ में और उसे ग्राहकों से जोड़ने में अहम भूमिका रखते हैं. हम परीक्षा के इस दौर में उन्हें लगातार सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी मदद के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे.

इसके अलावा किया मोटर्स इंडिया ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाएगी. साथ ही ग्राहकों को किया कारें ऑनलाइन बुक करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी. लॉकडाउन हटने के बाद डिस्टेंसिंग व सैनिटेशन को लेकर सरकारी प्रावधानों के अनुरूप काम करने को लेकर किया मोटर्स इंडिया ने अपनी डीलरशिप्स को विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. डीलरशिप्स को 50000 मास्कों का सहयोग दिया जाएगा.

किया मोटर्स इंडिया ने अपने ग्राहकों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कई उपाय किए हैं. कंपनी के सभी कार्यालयों व डीलरशिप्स पर काम बंद है, ग्राहकों के लिए फ्री वारंटी सर्विस की अवधि को 2 माह बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा किया मोटर्स ने आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये दान किए हैं और सरकार को 1 लाख मास्क सौंपे हैं.

