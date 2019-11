Kia Motors भारत की टॉप 5 कार कंपनियों में शुमार, अकेले Seltos के दम पर हासिल की उपलब्धि

Kia मोटर्स (Kia Motors) ने एलान किया है कि वह भारत की टॉप 5 कार कंपनियों में शामिल हो गई है. इसकी वजह फेस्टिव माह में कंपनी की अच्छी बिक्री रही. Kia का भारत में पहला प्रॉडक्ट Seltos है. अक्टूबर 2019 के दौरान Seltos की 12850 यूनिट बिकीं. Seltos को अगस्त में लॉन्च किया गया था. केवल 70 दिनों के अंदर Seltos की अब तक की बिक्री 26840 यूनिट रही है. केवल एक प्रॉडक्ट की बिक्री के दम पर Kia मोटर्स भारत की टॉप 5 कार कंपनियों शुमार हो गई है.

Kia Motors India का कहना है कि अब तक Seltos की 60000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी हैं. इसकी समय से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने अनंतपुर प्लांट में दूसरे चरण का प्रॉडक्शन शुरू कर दिया है. कंपनी का यह भी कहना है कि Seltos के ​लिए बुकिंग जारी रहेंगी क्योंकि प्लांट इस व्हीकल की बढ़ती डिमांड को पूरा करने में सक्षम है.

Kia Seltos को अगस्त 2019 में 9.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसके टॉप मॉडल की कीमत 15.99 लाख रुपये है. यह दो ट्रिम GT Line और HT Line में आती है. इनके कई सब-ट्रिम्स हैं, जो HTE, HTK, HTK+, HTX व HTX+, GTK, GTX और GTX+ हैं.

Seltos तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 115 hp पावर और 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. टर्बो पेट्रोल इंजन 140 hp पावर और 242 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 1.5 लीटर डीजल इंजन 115 hp पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. सभी इंजन BS-VI कंप्लायंट हैं.

ट्रांसमिशन ​विकल्पों में स्टैंडर्ड तौर पर 6 स्पीड मैनुअल है, वहीं आॅटोमेटिक विकल्प की रेंज हर इंजन के मामले में अलग—अलग है. 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन CVT या IVT, डीजल इंजन 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और पेट्रोल इंजन 7 स्पीड DCT के साथ आता है.

