Kia India ने अक्टूबर में बेचीं 16,331 कारें, एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी Seltos

Kia India : दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी किया (Kia) ने अक्टूबर 2021 के अपने बिक्री के आंकड़ों का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने अक्टूबर महीने में 16,331 कारें बेची हैं. किया सेल्टोस (Kia Seltos) एक बार फिर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किया कार बन गई है, इसके साथ ही, लगातार दूसरे महीने, यह देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV भी बन गई है. वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की किल्लत के बावजूद Kia ने भारतीय बाजार में अच्छा प्रदर्शन करते हुए यह कामयाबी हासिल की है.

किया भारत में तीन कारें बेचती है – Seltos, Sonet और Carnival. बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो कंपनी अक्टूबर 2021 में Seltos मिड-साइज एसयूवी की 10,488 गाड़ियां बेचने में कामयाब रही, जो इसे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनाती है. इसके अलावा, कंपनी ने Sonet सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी के 5443 कार और Carnival प्रीमियम एमपीवी के 400 कार बेचे.

कंपनी ने एक और बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है. किया इंडिया ने CY21 में 1.50 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने CY21 में अक्टूबर तक 1,59,641 कार बेचे हैं, जबकि 2020 की समान अवधि में कंपनी ने 1,07,657 गाड़ियां बेची थी. हालांकि, अक्टूबर 2021 में कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 22.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसका कारण वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी हो सकता है.

किया इंडिया के एमडी और सीईओ Tae-Jin Park ने कहा, “आपूर्ति में कमी की वजह से मुश्किलें पैदा हो रही थी, लेकिन, ग्राहकों और विक्रेताओं के लगातार सहयोग से हम पूरे साल अच्छा प्रदर्शन कर पाए. अगले कुछ महीनों तक हमारे इस प्रदर्शन के जारी रहने की उम्मीद है. हम अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द डिलीवरी सुनिश्चित करने का आश्वासन देते हैं. हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं.”

(Article: Shakti Nath Jha)

