Kia India ने सितंबर में बेचीं 14,441 कारें, सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी Seltos

Kia India: दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी किआ (KIA) की सेल्टोस मिड-साइज़ एसयूवी एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है. किआ इंडिया (Kia India) ने सितंबर 2021 के अपने घरेलू बिक्री आंकड़ों की घोषणा की है. इन आकंड़ों के मुताबिक कंपनी ने बाजार हिस्सेदारी के मामले में सालाना आधार पर 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. सेल्टोस एक बार फिर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किआ कार बन गई है. इतना ही नहीं, यह सितंबर 2021 के महीने में देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी बन गई है.

किआ इंडिया देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माताओं में से एक है. कंपनी ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने सितंबर 2021 में 14,441 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा दर्ज किया है. किआ 7.8 प्रतिशत की कुल बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता बन गई है. यह पिछले साल की तुलना में 1.4 प्रतिशत ज्यादा है. आंकड़ों के अनुसार, सेल्टोस 9,583 इकाइयों के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया. यह किआ इंडिया के लिए महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन गई. इतना ही नहीं, किआ सेल्टोस ने इस मामले में सितंबर 2021 के महीने में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को भी पीछे छोड़ दिया है.

आंकड़ों के अनुसार, Kia Sonet सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी और Kia Carnival प्रीमियम MPV भी अच्छी संख्या में बिकी. कंपनी ने पिछले महीने डीलरों को सोनेट की 4,454 यूनिट और कार्निवाल की 404 यूनिट बेची. किआ इंडिया का कहना है कि उसे भारतीय बाजार में कदम रखे 25 महीने हो गए हैं और अब तक देश में उसके 3.3 लाख से ज्यादा वाहन बिक चुके हैं. हाल ही में, Kia Sonet ने भी भारत में एक लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया है. इस महीने की शुरुआत में, कंपनी ने Kia Carnival प्रीमियम MPV को भी अपडेट किया था और यह अब चार ट्रिम लेवल प्रीमियम, प्रेस्टीज, लिमोसिन और लिमोसिन प्लस में उपलब्ध है. अपडेटेड किआ कार्निवल की कीमत 24.95 लाख रुपये से शुरू होती है.

किआ इंडिया के उपाध्यक्ष और बिक्री और विपणन प्रमुख हरदीप सिंह बराड़ ने एक बयान में कहा, “हमारी टीम और भागीदारों के अथक प्रयासों से हमारे मजबूत उत्पादों ने हमें लंबे समय तक वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की कमी के बावजूद देश में शीर्ष वाहन निर्माताओं में से एक के रूप में अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखने में सक्षम बनाया है।”

