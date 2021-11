Kia India अगले साल लॉन्च करेगी नया मॉडल, बड़ी फैमिली के हिसाब से बेहतर होगी यह गाड़ी

Kia India: दक्षिण कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी किया इंडिया (Kia India) जल्द ही भारत में एक नया मॉडल पेश करने जा रही है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार किया इंडिया अगले साल की पहली तिमाही में इस नई कार को लॉन्च करेगी. किया इंडिया इसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहती है. किया इंडिया वर्तमान में भारत में तीन कारें बेचती है- सेल्टोस, सोनेट और कार्निवल. कंपनी अपने चौथे मॉडल (Codenamed KY) को 16 दिसंबर को अनवेल करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

इस नए मॉडल का अनावरण अगले महीने होगा. वहीं, जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान इसे बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. किया इंडिया के MD और CEO Tae-Jin Park ने एक इवेंट में संवाददाताओं से कहा, “भारत वैश्विक स्तर पर किया के लिए अहम बाजार है. भारत केवल बिक्री के नज़रिये से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसमें प्रोडक्शन, ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट हब बनने की भी क्षमता है.” उन्होंने आगे कहा कि कंपनी को देश में सेल्टोस, सॉनेट और कार्निवल के लिए पहले ही बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल चुकी है. पार्क ने आगे कहा, “हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि किआ इंडिया 2022 की पहली तिमाही में अपना नया मॉडल पेश करेगी.”

Park ने कहा, “हमारा इरादा इस बार केवल 6-7 सीटर कार लॉन्च करने का नहीं है, बल्कि हम एक ऐसा नया सेगमेंट बनाना चाहते हैं, जो फिलहाल नहीं है. KY इस सेगमेंट में गेम चेंजर होने जा रहा है.” उन्होंने कहा कि इस नए मॉडल को एक बड़ी फैमिली को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. इसमें एक बड़ी फैमिली के हिसाब से पर्याप्त जगह होगी. किआ इंडिया देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माताओं में से एक है. कंपनी ने भारतीय बाजार में कदम रखने के दो साल से भी कम समय में तीन लाख की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने इस साल जुलाई में इस सफलता को हासिल किया.

