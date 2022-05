Kia EV6 इलेक्ट्रिक कार भारत में 2 जून को होगी लॉन्च, 26 मई से कर सकेंगे बुकिंग, संभावित कीमत समेत पूरी डिटेल

Kia EV6 को 350 kW DC अल्ट्राफास्ट चार्जर के ज़रिए केवल 18 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

किया इंडिया (Kia India) भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Kia EV6 को लॉन्च करने की तैयारी में है.

Kia EV6: किया इंडिया (Kia India) भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Kia EV6 को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी नई Kia EV6 को भारत में 2 जून को लॉन्च करने जा रही है. अगर आप इस शानदार कार को खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्री-बुकिंग 26 मई से कर सकते हैं. बता दें कि Kia EV6 भारत में सीबीयू इंपोर्ट (पूरी तरह से निर्मित इकाई) के ज़रिए आएगी और इंडियन मार्केट में शुरुआत में इस मॉडल की केवल 100 गाड़ियां बेची जाएंगी. 2022 Triumph Tiger 1200 एडवेंचर बाइक भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 19.19 लाख रुपये, चेक डिटेल क्या है Kia EV6 में खास Kia EV6 एक गुड लुकिंग इलेक्ट्रिक कार है. वैश्विक स्तर पर, इसे दो अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. इसमें 58 kWh यूनिट और बड़ा 77.4 kWh बैटरी पैक मिलता है. EV6 का 58 kWh बैटरी-स्पेक मॉडल 170 hp सिंगल-मोटर और RWD लेआउट या 235 hp डुअल-मोटर और AWD लेआउट के साथ हो सकता है. लार्जर 77.4 kWh बैटरी पैक भी दो वेरिएंट के साथ उपलब्ध है- एक 229 hp सिंगल-मोटर RWD के साथ और एक 325 hp डुअल-मोटर AWD ड्राइवट्रेन के साथ. इसके अलावा, डुअल-मोटर सेट-अप और AWD के साथ टॉप-स्पेक GT वर्ज़न 585 hp की पावर और 740 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. किया वैरिएंट के आधार पर सिंगल चार्ज में अधिकतम 500 किमी तक की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है. 2022 Mahindra Scorpio-N एसयूवी 27 जून को होगी लॉन्च, जबरदस्त लुक के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स चार्जिंग स्पीड और संभावित कीमत इसके अलावा, इसे 350 kW DC अल्ट्राफास्ट चार्जर के ज़रिए केवल 18 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. इसके साथ ही, 50 kW DC फास्ट चार्जर के ज़रिए चार्ज होने में इसे 73 मिनट में का समय लगता है. Kia EV6 की कीमत 55 लाख रुपये से 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है. लॉन्च होने पर, यह Hyundai Ioniq 5, MINI Cooper SE, Volvo XC40 Recharge जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Shakti Nath Jha)

