Kia ‘CV’ इलेक्ट्रिक अगले साल होगी लॉन्च, 2027 तक 7 नए EV लाने की तैयारी

किया मोटर्स कॉरपोरेशन (Kia Motors) भविष्य में कई बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEV) लाने वाली है. कंपनी की योजना 2027 तक 7 नए BEV लॉन्च करने की है. किया ने इन 7 BEV के स्केच जारी कर दिए हैं. इनमें से सबसे पहले BEV का कोड नेम CV है, जिसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अपनी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बिजनेस स्ट्रैटेजी का भी खुलासा ​किया है. किया मोटर्स EVs के लिए ग्लोबली बढ़ती कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए वैश्विक EV बाजार में अग्रणी पोजिशन बनाना चाहती है. इस दिशा में कंपनी कई डेडिकेटेड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेगी और पूरी दुनिया में EV चार्जिंग कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी.

किया मोटर्स के प्रेसिडेंट व सीईओ Ho Sung Song का कहना है कि किया ने 2011 में पहला BEV पेश करने के बाद से दुनियाभर में 1 लाख से अधिक BEV बेचे हैं. तब से हमने ग्लोबल मार्केट्स के लिए नए BEV पेश करना शुरू किया और आगे के सालों में इस प्रक्रिया को तेज करने की योजनाओं की घोषणा की. इलेक्ट्रिफिकेशन के अपने कारोबार पर दोबारा फोकस करते हुए हमारा उद्देश्य 2029 तक दुनियाभर में हमारी कुल बिक्री में 25 फीसदी हिस्सेदारी BEV की स्था​पित करने की है.

किया ने 2020 की शुरुआत में ‘Plan S’ स्ट्रैटेजी की घोषणा की थी. इस स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी की योजना 2025 तक अपने BEV लाइनअप को बढ़ाकर 11 मॉडल्स तक ले जाने की है. इसी अवधि में किया का यह भी उद्देश्य है कि कोरिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप समेत एडवांस्ड बाजारों में कुल बिक्री में BEV की हिस्सेदारी 20 फीसदी की हो.

किया मोटर्स EVs को लेकर अपनी सेल्स प्रैक्टिसेज को इनोवेटिव बनाने की कोशिश भी कर रही है. कंपनी ग्राहकों को डायवर्सिफाइड खरीदारी विकल्प की पेशकश करने के लिए सब्सक्रिप्शन सर्विस तैयार करने पर विचार कर रही है. इसके अलावा EV बैटरी लीजिंग व रेंटल प्रोग्राम्स, अन्य ‘सेकंड लाइफ’ बैटरी संबंधी बिजनेसेज को लेकर भी प्लानिंग है.

Royal Enfield की Bullet और Classic बाइक्स हुईं महंगी, खरीदने से पहले चेक कर लें नई कीमत

EV को लोकप्रिय बनाने के लिए किया पहले इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को महत्वपूर्ण मानती है और इसलिए वह दुनियाभर में चार्जिंग एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए गतिविधियों को तलाशना जारी रखेगी. किया EVs के लिए अपनी ग्लोबल आफ्टर सेल्स सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विस्तारित करना चाहती है. कंपनी का लक्ष्य 2030 तक कोरिया में EV वर्क बेज की संख्या बढ़ाकर 1200 करने की है. दुनिया के अन्य बाजारों में किया इस साल के आखिर तक EV वर्क बेज को बढ़ाकर 600 करेगी और 2023 तक इन्हें 2000 से अधिक की संख्या पर ले जाएगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.