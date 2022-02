Kia Carens भारत में लॉन्च, 8.99 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानें इस शानदार कार की खूबियां

Kia Carens सेल्टोस (Seltos), सॉनेट (Sonet) और कार्निवल (Carnival) के बाद भारतीय बाजार में कंपनी की चौथी कार है. इसकी शुरुआती कीमत भारत में 8.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.

किया इंडिया (Kia India) ने आज आखिरकार देश में अपनी बिल्कुल नई कार Kia Carens को लॉन्च कर दिया है.

Kia Carens: किया इंडिया (Kia India) ने आज आखिरकार देश में अपनी बिल्कुल नई कार Kia Carens को लॉन्च कर दिया. सेल्टोस (Seltos), सॉनेट (Sonet) और कार्निवल (Carnival) के बाद यह भारतीय बाजार में कंपनी की चौथी कार है. नई Kia Carens की शुरुआती कीमत भारत में 8.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. इसके लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और कोई भी इस 6/7-सीटर कार को 25,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है. Kia Carens: वैरिएंट और कीमत नई Kia Carens को भारत में पांच ट्रिम लेवल्स में लॉन्च किया गया है, जिसके कुल 15 वेरिएंट्स हैं. इनमें से 12 मैनुअल वैरिएंट हैं, जबकि 3 ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस हैं. इसे 6/7 सीटों वाले लेआउट के साथ प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी और लग्जरी प्लस ट्रिम में पेश किया गया है. नई Kia Carens की शुरुआती कीमत 8.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह Maruti Suzuki XL6, Hyundai Alcazar, MG Hector Plus जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. 2022 Kia Carens First Drive Review: Segment Disruptor? | Express Drives Kia Carens: इंजन स्पेसिफिकेशन Kia Carens अपना मैकेनिकल सेल्टोस के साथ साझा करती है और इसे दो पेट्रोल इंजन और एक ऑयल बर्नर के साथ पेश किया गया है. पहला 1.5-लीटर पेट्रोल मोटर है जो 115 hp / 144 Nm जनरेट करता है, और यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है. इसमें 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 140 hp / 242 Nm जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DCT के साथ जोड़ा गया है. अंत में एक 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 115 hp / 250 Nm जनरेट करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड AT के साथ आता है. Jeep Meridian: जल्द लॉन्च होगी 7-सीटर वाली SUV जीप मेरिडियन, जानें इस शानदार कार की खूबियां फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स किया अपने प्रोडक्ट्स में ढेर सारे फीचर्स पेश करने के लिए जानी जाती है. नई Kia Carens में Android Auto, Apple CarPlay और Kia Connect तकनीक के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. कुछ अन्य फीचर्स में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम भी शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें छह एयरबैग, ABS, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. सभी वैरिएंट्स में रियर पार्किंग सेंसर भी हैं. (Article: Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.