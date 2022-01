Kia Carens की बुकिंग आज से शुरू, टोकन अमाउंट 25 हजार, जानें पूरी डिटेल

अगर आप नई Kia Carens को खरीदना चाहते हैं, तो डीलरशिप नेटवर्क पर या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं.

KIA की नई गाड़ी Kia Carens की बुकिंग आज यानी 14 जनवरी से शुरू हो गई है.

Kia Carens Booking: दक्षिण कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी KIA की नई गाड़ी Kia Carens की बुकिंग आज यानी 14 जनवरी से शुरू हो गई है. अगर आप इस शानदार कार को खरीदना चाहते हैं, तो डीलरशिप नेटवर्क पर या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं. इसे बुक करने के लिए आपको 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट देना होगा. KIA ने हाल ही में अपनी नई कार Kia Carens को ग्लोबली पेश किया है. Kia भारतीय बाजार में अपनी चौथीं कार Kia Carens को पेश करने के लिए तैयार है. सेल्टोस (Seltos), सॉनेट (Sonet) और कार्निवल (Carnival) के बाद यह भारतीय बाजार में कंपनी की चौथी कार होगी. Kia की इन सभी कारों ने अपने-अपने सेगमेंट में कंपनी के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब बारी Kia Carens की है. नई Kia Carens का निर्माण भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कंपनी की मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया जाएगा. Kia भारत से दुनिया भर के 90 देशों में Carens को एक्सपोर्ट करेगी. इन 90 देशों में लेफ्ट-हैंड ड्राइव और राइट-हैंड ड्राइव मार्केट दोनों शामिल हैं. Kia ने अब Carens के इंजन, गियरबॉक्स, कलर ऑप्शन्स, फीचर-लिस्ट और वेरिएंट से जुड़ी डिटेल का भी खुलासा कर दिया है. इसे पांच ट्रिम लेवल्स में पेश किया जाएगा- प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लक्ज़री और लक्ज़री प्लस. Budget 2022 for Cryptocurrency Investors: इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी टैक्सेशन के नियमों में बदलाव की उम्मीद, मिले ये अहम सुझाव इंजन और फीचर्स पावरट्रेन की बात करें तो Kia Carens को 1.5-लीटर पेट्रोल मोटर के साथ पेश किया जाएगा जो 115 hp / 144 Nm जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा.

Carens में 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जो 140 hp / 242 Nm का टार्क जनरेट करेगा. इसके अलावा, इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी होगा, जो 115 hp / 250 Nm टार्क जनरेट करता है. इसके अलावा, ग्राहकों को 3 अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्पों – 6MT, 7DCT और 6AT में से चुनने का विकल्प भी मिलेगा.

किया अपनी कारों में ढेर सारे फीचर्स पेश करने के लिए जानी जाती है इसलिए उम्मीद है कि Carens में भी कई शानदार फीचर्स होंगे. इसमें सभी तरह के कनेक्टिविटी विकल्पों के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 66 कनेक्टेड कार फीचर्स, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ समेत कई फीचर्स होंगे.

इसके अलावा, Kia Carens के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ESC, VSM, HAC, DBC, ABS, BAS, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, TPMS और रियर पार्किंग सेंसर जैसे 10 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. Rakesh Jhunjhunwala ने इस कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी, पिछले एक साल में 75% से ज्यादा का आया है उछाल डाइमेंशन और कलर ऑप्शन नई किआ कैरेंस की लंबाई 4,540 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी, ऊंचाई 1,708 मिमी होगी, और इसमें 2,780 मिमी का एक क्लास-लीडिंग व्हीलबेस होगा. इसे Imperial Blue, Moss Brown, Sparkling Silver, Intense Red, Aurora Black Pearl, Gravity Grey, Glacier White Pearl, और Clear White नाम के आठ कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा. नई Kia Carens की बुकिंग 14 जनवरी, 2022 से शुरू होगी और जल्द ही इसका आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. यह Hyundai Alcazar, MG Hector Plus आदि कारों को टक्कर देगी. (Article: Mohit Bhardwaj)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.