Kia Carens को 16 दिसंबर को किया जाएगा पेश, जानें इस 7-सीटर फैमिली कार की खूबियां

Kia Carens: Kia ने अगस्त 2019 में सेल्टोस मिड-साइज़ SUV के साथ भारत में एंट्री की थी. इस SUV को भारत में काफी पसंद किया गया. इसके बाद, कंपनी ने Kia Sonet सब-कॉम्पैक्ट SUV और कार्निवल प्रीमियम MPV को देश में लॉन्च किया और दोनों ने ही अपने-अपने सेगमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. अब किया भारतीय बाजार में अपना चौथा प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है. इस नई कार को ‘Carens’ (कैरेन्स) नाम दिया गया है. नई Kia Carens 16 दिसंबर, 2021 को भारत में अपना वर्ल्ड प्रीमियर करेगी.

भारतीय बाजार के लिए किया की चौथी कार को अब तक ‘KY’ कोडनेम के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन, अब इस दक्षिण कोरियाई कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस सात-सीटर कार के नाम का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इस इस नई कार को Kia Carens नाम दिया है. किआ के अनुसार, Carens नाम “Car + Renaissance” के कॉन्सेप्ट पर आधारित है. इसका मतलब है- कारों के एक नए युग की शुरुआत. किया ने इस नई कार को आधुनिक भारतीय परिवारों के लिए डिजाइन किया है, यानी यह एक फैमिली कार होगी. कंपनी का कहना है कि Kia Carens भारतीय बाजार में एक नए सेगमेंट के तौर पर उभरेगी.

किया इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ Tae-Jin Park ने कहा, “हम भारतीय बाजार के लिए अपने चौथे प्रोडक्ट, Kia Carens को लेकर काफी उत्साहित हैं. किया एक प्रीमियम और आरामदायक फैमिली कार पेश करना चाहती है, जिसमें थ्री-रो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें भारत की शहरी लाइफ स्टाइल और सड़क की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से फिट होने वाले फीचर्स हैं. हमें भरोसा है कि Kia Carens गेम-चेंजर साबित होगी. यह कुछ सेगमेंट को हिला देने के लिए पूरी तरह तैयार है.”

नई Kia Carens में सेल्टोस की तरह अंडरपिनिंग और मैकेनिकल होगी. हालांकि, इसमें सीटों की तीसरी पंक्ति को समायोजित करने के लिए एक लंबा व्हीलबेस मिलेगा. इसमें सेल्टोस के समान मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है. Kia Carens का निर्माण आंध्र प्रदेश में कंपनी की अनंतपुर फैसिलिटी में किया जाएगा. Kia Carens 16 दिसंबर 2021 को भारत में अपनी वैश्विक शुरुआत करेगी, जबकि आधिकारिक लॉन्च 2022 की पहली तिमाही में होगा.

(Article: Shakti Nath Jha)

