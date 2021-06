June 2021 bike discounts: Honda की मोटरसाइकिलों पर 3,500 रु तक की छूट, जानें कैसे ले सकते हैं फायदा

Honda Motorcycle Discounts: जून के महीने में मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल सकता है. इनमें होंडा भी शामिल है. जापानी बाइक कंपनी अपने ज्यादातर यात्री वाहनों पर 3,500 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इसमें स्कूटर जैसे Honda Activa, Grazia और Shine समेत X-Blade, Unicorn भी शामिल हैं. ऑफर समान है और जून तक मान्य है. व्यक्ति को ऑफर का फायदा लेने के लिए SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वाहन को खरीदना है. बेनेफिट को लेने के लिए कार्ड के जरिए कम से कम 40,000 रुपये की राशि को खर्च करना होगा.

व्यक्ति डीलरशिप या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है. हालांकि, व्यक्ति को सबसे पहले स्थानीय HMSI डीलरशिप के साथ चेक करना होगा कि क्या यह ऑर्डर वहां मौजूद है या नहीं. इससे पहले HMSI में इस तरह की डील होती थीं, अगर व्यक्ति ने पेटीएम के जरिए वाहनों को बुक किया है.

Honda Unicorn में नया 163cc का इंजन मौजूद है, जो 12.73hp की पावर और 14Nm देता है. इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स है. तीन कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं- Matte Axis Grey Metallic, Pearl Igneous Black और Imperial Red Metallic. HMSI X-Blade को थोड़े बंप्ड अप डिस्प्लेस्मेंट के फायदे के साथ पेश कर रही है. BS6 कैटेगरी के सभी होंडा टू-व्हीलर तीन साल की वारंटी के साथ आते हैं और इसके साथ तीन साल की अतिरिक्त के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा.

कंपनी अपनी ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों के बारे में भी खूब प्रचार कर रही है. हालांकि, सार्वजनिक तौर पर बाइकों की कीमत को लेकर कंपनी को आलोचना का सामना करना पड़ा और कंपनी की प्रोडक्ट को लेकर रणनीति भी सवाल के घेरे में आई. कंपनी 650cc के साथ 500cc वाली बाइकों की कीमत को लेकर घेरे में है. ग्राहकों को HMSI बाइक में निवेश करने से पहले दो बार सोचना पड़ रहा है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत में बने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा और इनकी कीमत ज्यादा रह सकती है.

