July 2021 car sales: जुलाई में कार कंपनियों की सेल बढ़ी, टाटा, मारुति, हुंडई की बिक्री में इजाफा

Car Sales in July 2021: जुलाई में कार कंपनियों की सेल पिछले साल के समान महीने के मुकाबले बढ़ी है. हालांकि, यह बात ध्यान देने वाली है कि जुलाई 2020 में भारत में कोविड-19 की पहली लहर अपने पीक पर थी. जुलाई में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 1,33,273 कारों की बिक्री की. जुलाई 2020 के मुकाबले इसमें 36.78 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जब बिक्री का आंकड़ा 97,768 यूनिट्स पर था. मारुति की बिक्री इसकी कारों की कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट रेंज की वजह से बढ़ी है, जिनमें Swift, Dzire और Brezza शामिल हैं.

हुंडई इंडिया (Hyundai India) की जुलाई में 48,042 कारों की बिक्री हुई है. इसकी जुलाई 2020 से तुलना करने पर, 25.8 फीसदी की ग्रोथ दिखती है. हुंडई की सेल में मुख्य भूमिका Creta और Grand i10 के साथ i20 की रही है. इसके बाद टाटा मोटर्स (Tata Motors) का स्थान है. पिछले साल के मुकाबले उसकी बिक्री में 101 फीसदी का बड़ा इजाफा हुआ है. जुलाई में 30,185 कारों की बिक्री हुई. जबकि पिछले साल, 15,012 कारें बिकी थीं.

MG इंडिया (MG India) की सेल में पिछले साल के मुकाबले करीब 101 फीसदी की ग्रोथ हुई है. ब्रिटेन की कार कंपनी ने जुलाई के महीने के दौरान 4,225 कारों की बिक्री की. उसका यह दावा भी है कि ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे ज्यादा संख्या 404 की बिक्री हुई.

टोयोटा (Toyota) की बात करें, तो कंपनी ने इस साल जुलाई में 13,105 गाड़ियों की बिक्री की. 2020 में कंपनी ने 5,386 कारें बेची थीं. Skoda Kushaq की मदद से, जुलाई में Czech ब्रांड की 3,080 कारों की बिक्री हुई है. जुलाई 2020 में इसकी केवल 922 कारों की सेल हुई थी. कंपनी को उम्मीद है कि अगले महीने Kushaq की बड़ी संख्या में डिलीवरी होगी और इससे Skoda की बाजार में हिस्सेदारी में इजाफा होगा.

निसान इंडिया (Nissan India) की जुलाई में 4,259 कारों की बिक्री हुई है. यह पिछले साल से तुलना करने पर, 443 फीसदी की ग्रोथ है. इसमें कंपनी की कॉम्पैक्ट एसयूवी Nissan Magnite की बड़ी भूमिका है, जिसने ब्रांड की ग्रोथ में मदद की है.

