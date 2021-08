July 2021 bike, scooter sales: हीरो मोटोकॉर्प के दोपहिया वाहनों की बिक्री घटी, जुलाई में 12.6% की गिरावट

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के दोपहिया वाहनों की बिक्री जुलाई में 12.6 फीसदी घटी है. जुलाई में कंपनी ने कुल 4,54,398 टू-व्हीलर की बिक्री की है. इससे पिछले साल के जुलाई महीने के दौरान कंपनी ने 5,20,104 टू-व्हीलर बेचे थे. कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि कंपनी के ज्यादातर रिटेल टच-प्वॉइंट्स देशभर में काम कर रहे हैं. हालांकि, कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्षेत्रीय लॉकडाउन लगाए हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है.

लेकिन हीरो मोटोकॉर्प काफी आशावादी है और उसने कहा कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सेमी-अर्बन मार्केट के अच्छे मानसून और ग्राहकों की निजी परिवहन की उम्मीदों को लेकर रिकवर करने की उम्मीद है.

अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो हीरो मोटोकॉर्प ने जुलाई में 4,24,126 मोटरसाइकिल की बिक्री की. कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि यानी जुलाई 2020 के दौरान 4,84,260 इकाई बेची थीं. कंपनी ने पिछले महीने 30,272 स्कूटरों की बिक्री की. इससे पिछले साल के समान महीने के दौरान कंपनी ने 5,12,541 स्कूटर बेचे थे. कंपनी के दोपहिया वाहनों का निर्यात बढ़ा है. कंपनी ने जुलाई में 25,190 यूनिट्स डिस्पैच की. जुलाई 2020 में यह संख्या केवल 7,563 यूनिट्स पर थी.

हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि जमीनी स्थिति पर नजर बनाए रखा हुआ है और आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ लगातार सुधरते कंज्यूमर सेंटिमेंट को लेकर सकारात्मक बना हुआ है. दूसरी तिमाही की शुरुआत में हीरो मोटोकॉर्प ने दो नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च के साथ अपने 125cc सेगमेंट को मजबूत किया है- Glamour Xtec और नया Maestro Edge 125 स्कूटर. इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने नई दिल्ली में जनकपुरी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में 50 बेड वाले कोविड-19 वॉर्ड और आईसीयू को सपोर्ट करने का भी एलान किया है.

