‘The Beast’ से चला करेंगे जो बाइडेन, अपने आप में एक पूरा हथियार; अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे रखती है सेफ

जो बाइडेन (Joe Biden) अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं. 20 जनवरी को उन्होंने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं. राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए बर्बाद करने का समय नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति बनने क बाद अब बाइडेन ‘द बीस्ट’ (The Beast) से चला करेंगे. द बीस्ट आर्मर्ड लिमोजीन कार है, जो खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए है. अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं, यह कार उनके साथ चलती है.

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब फरवरी 2020 में भारत आए थे, तो उनके आने से पहले ‘द बीस्ट’ भारत पहुंच चुकी थी. इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य-

द बीस्ट Cadillac कार है. Cadillac जनरल मोटर्स की कार है. द बीस्ट के दरवाजे व बॉडी 8 इंच मोटे हैं. इसकी विंडो बुलेटप्रूफ ग्लास और पॉलीकार्बोनेट की 5 लेयर्स से बनी है और 5 इंच मोटी है. कार में सिर्फ ड्राइवर की विंडो ही खुलती है, वह भी सिर्फ 3 इंच. इसके मोटी परतों वाले दरवाजे और खिड़कियों के चलते कार के दरवाजे बोइंग 757 जेट के केबिन के दरवाजे जितने भारी हैं.

द बीस्ट का वजन 20000 पौंड है. यह स्टील, टाइटेनियम, एल्युमीनियम और सिरेमिक आर्मर्स से बनी है. मशीन गन, आंसू गैस, नाइट विजन कैमरा, पंप एक्शन शॉटगन, तोप, ब्लेड बैग और फायर फायटिंग उपकरणों जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा व्यस्था से लैस है. अगर कोई इसका पीछा करता है तो यह स्मोक, पानी पर तैरते तेल की धार छोड़ने में भी सक्षम है. कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक पूरा हथियार है. कार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में विशेष तरीके का फोम मिक्स रहता है, ताकि किसी भी हालत में टैंक में धमाका न हो.

द बीस्ट में कैवेलरी रिइन्फोर्स्ड, स्टील रिम्स वाले टायर हैं, जो पंक्चर नहीं होते. अगर कभी टायर फट जाते हैं तो भी कार की स्पीड और क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है. ‘द बीस्ट’ पर न ही गोलियों का असर होता है, न ही बम का, यहां ​तक कि यह केमिकल व न्यूक्लियर हमला भी झेल सकती है. कार के निचले हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए चेसिस के नीचे पांच इंच स्टील प्लेट दी गई है, ताकि लैंडमाइन या बम ब्लास्ट को सह सके.

द बीस्ट में ड्राइवर का केबिन कांच के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति के केबिन से अलग होता है. इसके चलते इस 7 सीटर कार में अमेरिकी राष्ट्रपति अन्य लोगों से किसी भी तरह की सीक्रेट बातचीत या फोन कॉल कर सकते हैं. यहां तक कि कार की हर सीट को कांच के चैंबर से अलग किया जा सकता है, जिसका बटन सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है. कार में पैनिक बटन भी है और ऑक्सीजन सप्लाई बटन भी. द बीस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति की सीट के बगल में एक सैटेलाइट फोन रहता है, जिसके जरिए पेंटागन और अमेरिकी उप-राष्ट्रपति से कभी भी बात कर सकते हैं. कार की डिक्की में अमेरिकी राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद रहता है.

द बीस्ट को किसी अन्य जगह पर बिना ड्राइव किए लाने-ले जाने के लिए ताकतवर मालवाहन विमान C17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल किया जाता है. कार में ड्राइवर सीट के साथ पूरा कम्युनिकेशन सेंटर होता है और ये कार जीपीएस से लैस है. इसका ड्राइवर US सीक्रेट सर्विस से होता है और स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त होता है, जो किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम होता है. यह कार को चलते-चलते 180 डिग्री घुमाने में भी माहिर होता है.

